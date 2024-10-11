Повітряні сили попередили про ворожі дрони у районах Чернігова, Кропивницького і Дніпра

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 8936 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 20031 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 35976 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 49692 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 83855 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 67513 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79550 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94231 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87465 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 180473 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
51%
Популярнi новини

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 11504 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 6994 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 8660 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 6212 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 5298 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 35976 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 180473 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 336099 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 269948 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 380268 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 724 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 2952 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 49692 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18801 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23926 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Повітряні сили попередили про ворожі дрони у районах Чернігова, Кропивницького і Дніпра

Київ • УНН

 • 14065 перегляди

Повітряні сили ЗСУ оновили дані про переміщення ворожих БпЛА. Зафіксовано рух дронів у районах Чернігова, Кропивницького та Дніпра в різних напрямках.

Повітряні сили попередили про ворожі дрони у районах Чернігова, Кропивницького і Дніпра

Повітряні сили ЗСУ оновили дані про переміщення ворожих безпілотників над Україною. Зафіксовано рух дронів у районах Чернігова, Кропивницького та Дніпра в різних напрямках, повідомили у ПС ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, ворожі дрони фіксують:

  • БпЛА в районі Чернігова. Курсом на південь. БпЛА на межі Чернігівщини в напрямку Київщини. 
  • БпЛА в районі Кропивницького. Курсом на захід.
  • БпЛА в районі Дніпра. Рух у південному напрямку.

Раніше "Суспільне" повідомляло про чутний вибух у Сумах, а згодом, що у Сумах знову чути вибухи.

рф атакувала Україну двома ракетами і 66 ударними безпілотниками: 29 дронів збито, 31 втрачено, 2 повернули в рф11.10.24, 11:19 • 11988 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Дніпро
Військово-повітряні сили України
Чернігів
Кропивницький
Київ
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,825.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,606.94