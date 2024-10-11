Повітряні сили попередили про ворожі дрони у районах Чернігова, Кропивницького і Дніпра
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ оновили дані про переміщення ворожих БпЛА. Зафіксовано рух дронів у районах Чернігова, Кропивницького та Дніпра в різних напрямках.
Повітряні сили ЗСУ оновили дані про переміщення ворожих безпілотників над Україною. Зафіксовано рух дронів у районах Чернігова, Кропивницького та Дніпра в різних напрямках, повідомили у ПС ЗСУ, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, ворожі дрони фіксують:
- БпЛА в районі Чернігова. Курсом на південь. БпЛА на межі Чернігівщини в напрямку Київщини.
- БпЛА в районі Кропивницького. Курсом на захід.
- БпЛА в районі Дніпра. Рух у південному напрямку.
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