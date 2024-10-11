Воздушные силы предупредили о вражеских дронах в районах Чернигова, Кропивницкого и Днепра
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ обновили данные о перемещении вражеских БПЛА. Зафиксировано движение дронов в районах Чернигова, Кропивницкого и Днепра в разных направлениях.
Воздушные силы ВСУ обновили данные о перемещении вражеских беспилотников над Украиной. Зафиксировано движение дронов в районах Чернигова, Кропивницкого и Днепра в разных направлениях, сообщили в ВС ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, вражеские дроны фиксируют:
- БпЛА в районе Чернигова. Курс на юг. БпЛА на границе Черниговщины в направлении Киевщины.
- БпЛА в районе Кропивницкого. Курсом на запад.
- БпЛА в районе Днепра. Движение в южном направлении.
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