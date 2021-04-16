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Повірена у справах США: якщо Росія діятиме необдумано чи агресивно щодо України, це матиме наслідки

Повірена у справах США: якщо Росія діятиме необдумано чи агресивно щодо України, це матиме наслідки

Київ • УНН

 • 19834 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Керівництво США чітко заявило, що якщо Росія діятиме необдумано чи агресивно щодо України, це матиме наслідки. Про це сказала тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін на церемонії передачі командування в Центрі бойової підготовки в Яворові, передає УНН.

Цитата

“Сполучені Штати залишаються непохитними у своїй політиці із підтримки суверенітету й територіальної цілісності України, включно з Кримом та територіальними водами. Щоб забезпечити досягнення Україною своїх євроатлантичних прагнень, ми та наші партнери й надалі підтримуватимемо Україну в її захисті від агресії Росії. Наше керівництво чітко заявило, що якщо Росія діятиме необдумано чи агресивно, це матиме наслідки”, — цитує слова Квін американське посольство.

Деталі

Зі слів тимчасової повіреної, США та союзники й партнери по НАТО в Європі глибоко стурбовані ескалацією біля кордону з Україною і на території окупованого Криму.

Цитата

“На додаток до цього провокаційного накопичення військ, уряд Росії продовжує проводити дезінформаційну кампанію, фальшиво заявляючи, що Україна нагнітає напруженість. Хочу чітко заявити — моя команда в посольстві США і я знаємо з перших рук: Україна не робила і не робить провокаційних дій проти Росії. Насправді, Україна продемонструвала чудову стриманість перед лицем залякувань і агресії з боку Росії. Але на тлі російських провокацій важливо пам’ятати, що Україна 2021 року та українські збройні сили 2021 року значно відрізняються від того, чим вони були у 2014 році”, — наголосила дипломат.

Що було раніше

Зауважимо, що напередодні під час виступу у Білому домі президент США Джо Байден заявив, що у розмові з президентом РФ Володимиром Путіним “настійно закликав співрозмовника відмовитися від будь-яких військових дій” в Україні.

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