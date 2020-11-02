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Посольство США оприлюднило спільну заяву щодо ситуації навколо рішення КСУ

Посольство США оприлюднило спільну заяву щодо ситуації навколо рішення КСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Посольство США в Україні оприлюднило спільну заяву низки членів "Групи семи" (G7) та ЄС щодо ситуації навколо рішення Конституційного Суду стосовно електронного декларування, із закликом знайти рішення кризи. Відповідну заяву посольство оприлюднило у понеділок, 2 листопада, передає УНН.

"З дедалі більшою стурбованістю США, Велика Британія, Канада, ЄС, Японія і Німеччина стежать за останніми подіями, пов'язаними з рішенням Конституційного Суду. Ми закликаємо всі сторони об'єднатися у діалозі, прийняти цей виклик та знайти рішення кризи. Це потрібно для відновлення віри людей у те, що держава здатна як боротися з корупцією, так і продовжувати закріплений Конституцією України європейський та євроатлантичний курс", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

ДБР викликало голову КСУ Олександра Тупицького для допиту на 2 листопада.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.

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