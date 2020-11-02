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Посольство США обнародовало совместное заявление относительно ситуации вокруг решения КСУ

Посольство США обнародовало совместное заявление относительно ситуации вокруг решения КСУ

Киев  •  УНН

 • 15997 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Посольство США в Украине обнародовало совместное заявление ряда членов "Группы семи" (G7) и ЕС относительно ситуации вокруг решения Конституционного Суда относительно электронного декларирования, с призывом найти решение кризиса. Соответствующее заявление посольство обнародовало в понедельник, 2 ноября, передает УНН.

"С растущей обеспокоенностью США, Великобритания, Канада, ЕС, Япония и Германия следят за последними событиями, связанными с решением Конституционного Суда. Мы призываем все стороны объединиться в диалоге, принять этот вызов и найти решение кризиса. Это нужно для восстановления веры людей в то, что государство способно как бороться с коррупцией, так и продолжать закрепленный Конституцией Украины европейский и евроатлантический курс", - говорится в заявлении.

Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

ГБР вызвало голову КСУ Александра Тупицкого для допроса на 2 ноября.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

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