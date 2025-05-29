Посольство Польщі попередило про ризик недопуску до Грузії іноземців за участь у протестах
Київ • УНН
Посольство Польщі застерігає іноземців, особливо громадян ЄС, щодо ризику відмови у в'їзді до Грузії. Причиною можуть бути участь у протестах чи активність в соцмережах.
Посольство Польщі поширило попередження у зв'язку з випадками відмови у в'їзді до Грузії іноземним громадянам, передає УНН із посиланням на "Новини Грузії".
"У зв'язку з численними випадками відмови іноземцям у в'їзді до Грузії, зокрема громадян держав-членів Євросоюзу, перед поїздкою до цієї країни зверніть увагу на наявність факторів, які можуть підвищити ризик відмови у в'їзді", - йдеться у повідомленні.
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Як такі чинники посольство називає участь у демонстраціях, перебування поруч із місцями проведення протестних акцій, а також пов'язану активність у соціальних мережах.
У диппредставництві підкреслили, що "влада Грузії має суверенне право" самостійно визначати підстави для відмови у в'їзді, навіть коли іноземець має діючий дозвіл на проживання в країні.
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Окремо наголошується, що іноземних громадян, які брали участь в акціях протесту, могли оштрафувати на велику суму — наприклад, за незаконне перекриття автомобільної дороги. При повторному в'їзді до Грузії вони будуть зобов'язані сплатити штрафи негайно.