Посольство Польши предупредило о риске недопуска в Грузию иностранцев за участие в протестах

$41.590.09
47.080.23
ukenru
Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов
13:16 • 70468 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 10:11 • 84188 просмотра

Среди граждан, повторно проходящих ВВК, 99% признаются годными к военной службе – Вениславский

29 мая, 08:40 • 96925 просмотра

Новая встреча в формате "Рамштайн" пройдет 4 июня - НАТО

Эксклюзив
29 мая, 08:12 • 89160 просмотра

Когда отказ от глютена - не о моде: что такое целиакия и как с ней жить

29 мая, 06:00 • 161511 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

28 мая, 17:16 • 94557 просмотра

Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

Эксклюзив
28 мая, 14:57 • 121324 просмотра

Окончание "торгового безвиза" между Украиной и ЕС: эксперт назвал возможные варианты развития ситуации

Эксклюзив
28 мая, 12:43 • 110268 просмотра

"Серая" экономия: юрист рассказал о главных признаках схем с дроблением бизнеса в торговле техникой

28 мая, 10:11 • 115051 просмотра

Я готов к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным - Зеленский

Эксклюзив
28 мая, 09:43 • 101962 просмотра

Прокуратура требует активизировать расследование в отношении главного юриста НБУ Зимы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1.4м/с
68%
745мм
Популярные новости

Посольство опровергло информацию о сокращении визита Зеленского в Берлин из-за ситуации в Сумской области

29 мая, 07:57 • 53758 просмотра

Порноскандал с видео с OnlyFans спровоцировал отставку в политикуме Финляндии

29 мая, 09:56 • 41092 просмотра

Вениславский: в ВР рассматривают возможность повысить возрастной предел для выезда мужчин за границу до 23-24 лет

29 мая, 10:49 • 22619 просмотра

Командир 211-й бригады покрывал пытки солдат: расследование завершено, дело передают в суд

14:26 • 5364 просмотра

На базу "Оленья" перегнали 40 Ту-22М3 и 20% от имеющихся в рф самолетов Ту-95МС - СМИ

16:43 • 12756 просмотра
публикации

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

13:16 • 70470 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

29 мая, 06:00 • 161518 просмотра

Что приготовить в мультиварке: проверенные рецепты для ужина

28 мая, 14:15 • 193578 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

28 мая, 05:00 • 270125 просмотра

Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

27 мая, 15:12 • 280519 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Хакан Фидан

Андрей Сибига

Урсула фон дер Ляйен

Лісовий Оксен Васильович

Олег Синегубов

Актуальные места

Харьковская область

Нидерланды

Европа

Киев

Сумы

Реклама
УНН Lite

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 99974 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 93090 просмотра

The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне

28 мая, 13:39 • 106912 просмотра

Предательство после почти 30 лет вместе: экс-жена Хью Джекмана рассказала детали о причинах развода

28 мая, 08:54 • 165182 просмотра

Призрак в Беверли-Хиллз: Пэрис Хилтон напугана тем, что ее двухлетний сын видит мистических существ

27 мая, 17:27 • 101977 просмотра
Актуальное

Туполев Ту-22М

Ту-95

Ту-160

Су-34

Шахед-136

Посольство Польши предупредило о риске недопуска в Грузию иностранцев за участие в протестах

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Посольство Польши предостерегает иностранцев, особенно граждан ЕС, относительно риска отказа во въезде в Грузию. Причиной может быть участие в протестах или активность в соцсетях.

Посольство Польши предупредило о риске недопуска в Грузию иностранцев за участие в протестах

Посольство Польши распространило предупреждение в связи со случаями отказа во въезде в Грузию иностранным гражданам, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузии".

"В связи с многочисленными случаями отказа иностранцам во въезде в Грузию, в частности граждан государств-членов Евросоюза, перед поездкой в эту страну обратите внимание на наличие факторов, которые могут повысить риск отказа во въезде", - говорится в сообщении.

В Грузии экс-министра обороны Ираклия Окруашвили, который воевал за Украину, арестовали в зале суда14.05.25, 22:25 • 5457 просмотров

В качестве таких факторов посольство называет участие в демонстрациях, пребывание рядом с местами проведения протестных акций, а также связанную активность в социальных сетях.

В диппредставительстве подчеркнули, что "власти Грузии имеют суверенное право" самостоятельно определять основания для отказа во въезде, даже когда иностранец имеет действующее разрешение на проживание в стране.

Грузия потеряла сразу 11 позиций во Всемирном индексе свободы прессы02.05.25, 16:08 • 3840 просмотров

Отдельно отмечается, что иностранных граждан, принимавших участие в акциях протеста, могли оштрафовать на крупную сумму — например, за незаконное перекрытие автомобильной дороги. При повторном въезде в Грузию они будут обязаны уплатить штрафы немедленно.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Европейский Союз
Грузия
Польша
Brent
$63.35
Bitcoin
$106,713.70
S&P 500
$5,909.37
Tesla
$362.49
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,347.09
Ethereum
$2,644.42