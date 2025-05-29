Посольство Польши предупредило о риске недопуска в Грузию иностранцев за участие в протестах

Посольство Польши распространило предупреждение в связи со случаями отказа во въезде в Грузию иностранным гражданам, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузии".

"В связи с многочисленными случаями отказа иностранцам во въезде в Грузию, в частности граждан государств-членов Евросоюза, перед поездкой в эту страну обратите внимание на наличие факторов, которые могут повысить риск отказа во въезде", - говорится в сообщении.

В Грузии экс-министра обороны Ираклия Окруашвили, который воевал за Украину, арестовали в зале суда

В качестве таких факторов посольство называет участие в демонстрациях, пребывание рядом с местами проведения протестных акций, а также связанную активность в социальных сетях.

В диппредставительстве подчеркнули, что "власти Грузии имеют суверенное право" самостоятельно определять основания для отказа во въезде, даже когда иностранец имеет действующее разрешение на проживание в стране.

Грузия потеряла сразу 11 позиций во Всемирном индексе свободы прессы

Отдельно отмечается, что иностранных граждан, принимавших участие в акциях протеста, могли оштрафовать на крупную сумму — например, за незаконное перекрытие автомобильной дороги. При повторном въезде в Грузию они будут обязаны уплатить штрафы немедленно.