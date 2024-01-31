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Посол України вручив вірчі грамоти лідеру КНР Сі Цзіньпіну

Посол України вручив вірчі грамоти лідеру КНР Сі Цзіньпіну

Київ • УНН

 • 24547 перегляди

30 січня 2024 року в Домі народних зборів в Пекіні Посол України в КНР Павло Рябікін вручив вірчі грамоти Голові КНР Сі Цзіньпіну.

Вчора, 30 січня, посол України в КНР Павло Рябікін вручив вірчі грамоти Голові КНР Сі Цзіньпіну. Про це повідомила пресслужба Посольства України в Китайській Народній Республіці, передає УНН.

Деталі 

30 січня 2024 року в Домі народних зборів в Пекіні Посол України в КНР Павло Рябікін вручив вірчі грамоти Голові КНР Сі Цзіньпіну. В урочистому заході взяли участь загалом 42 новопризначені посли іноземних держав

- резюмували в посольстві. 

  У своїй промові перед очільниками дипустанов Голова КНР висловив сподівання, що посли отримають всебічне і глибоке уявлення про Китай, а також послужать справі зміцнення зв'язків співробітництва і побудови мостів контактів для двосторонніх відносин.

Україна запросила лідера КНР Сі Цзіньпіна на Глобальний саміт миру у Швейцарії26.01.24, 17:24 • 23079 переглядiв

За словами Сі Цзіньпіна, Уряд КНР надаватиме послам необхідну підтримку та створюватиме всі зручності для виконання ними своїх обов'язків.

Зазначається, що у церемонії вручення вірчих грамот також взяв участь Міністр закордонних справ КНР Ван Ї.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський хотів би, щоб Китай долучився до Формули миру, яку пропонує Київ.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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