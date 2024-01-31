Посол України вручив вірчі грамоти лідеру КНР Сі Цзіньпіну
Київ • УНН
30 січня 2024 року в Домі народних зборів в Пекіні Посол України в КНР Павло Рябікін вручив вірчі грамоти Голові КНР Сі Цзіньпіну.
Вчора, 30 січня, посол України в КНР Павло Рябікін вручив вірчі грамоти Голові КНР Сі Цзіньпіну. Про це повідомила пресслужба Посольства України в Китайській Народній Республіці, передає УНН.
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30 січня 2024 року в Домі народних зборів в Пекіні Посол України в КНР Павло Рябікін вручив вірчі грамоти Голові КНР Сі Цзіньпіну. В урочистому заході взяли участь загалом 42 новопризначені посли іноземних держав
У своїй промові перед очільниками дипустанов Голова КНР висловив сподівання, що посли отримають всебічне і глибоке уявлення про Китай, а також послужать справі зміцнення зв'язків співробітництва і побудови мостів контактів для двосторонніх відносин.
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За словами Сі Цзіньпіна, Уряд КНР надаватиме послам необхідну підтримку та створюватиме всі зручності для виконання ними своїх обов'язків.
Зазначається, що у церемонії вручення вірчих грамот також взяв участь Міністр закордонних справ КНР Ван Ї.
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