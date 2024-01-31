Посол Украины вручил верительные грамоты лидеру КНР Си Цзиньпину

Вчера, 30 января, посол Украины в КНР Павел Рябикин вручил верительные грамоты Председателю КНР Си Цзиньпину. Об этом сообщила пресс-служба Посольства Украины в Китайской Народной Республике, передает УНН.

Детали

30 января 2024 года в Доме народного собрания в Пекине Посол Украины в КНР Павел Рябикин вручил верительные грамоты Председателю КНР Си Цзиньпину. В торжественном мероприятии приняли участие в общей сложности 42 новоназначенных посла иностранных государств - резюмировали в посольстве.

В своей речи перед руководителями дипучреждений Председатель КНР выразил надежду, что послы получат всестороннее и глубокое представление о Китае, а также послужат делу укрепления связей сотрудничества и построения мостов контактов для двусторонних отношений.

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По словам Си Цзиньпина, Правительство КНР будет оказывать послам необходимую поддержку и создавать все удобства для выполнения ими своих обязанностей.

Отмечается, что в церемонии вручения верительных грамот также принял участие Министр иностранных дел КНР Ван И.

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