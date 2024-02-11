Посол США відреагувала на атаку рф по Харкову, де загинула ціла родина
Київ • УНН
Посол США Бріджит Брінк висловила співчуття Харкову, де під час одного з останніх обстрілів рф загинула ціла родина
Посол Сполучених Штатів у Києві Бріджит Брінк відреагувала на російську ракетну атаку по Харкову, де загинула ціла родина, та зазначила, що це один з доказів, чому потрібно підтримувати Україну, передає УНН.
Серцем ми з Харковом, містом, яке дуже постраждало від нападів росії. За вихідні загинуло 7 осіб, у тому числі одна сім'я з 3 дітьми. Саме тому ми повинні підтримувати Україну, щоб зупинити такі жахливі злочини,
Доповнення
Внаслідок обстрілу Харкова росіянами в одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з 5 людей, серед них - 3 дітей. В іншому будинки загинув чоловік та його дружина.
Згодом з'явилось повідомлення, що жертвою російської ракетної атаки по Харкову стала родина прокурора Ольги Путятіної.