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Посол США отреагировала на атаку рф по Харькову, где погибла целая семья

Посол США отреагировала на атаку рф по Харькову, где погибла целая семья

Киев  •  УНН

11 февраль 2024, 16:26  •  20959 просмотра

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Посол США Бриджит Бринк выразила соболезнования Харькову, где во время одного из последних обстрелов рф погибла целая семья

Посол Соединенных Штатов в Киеве Бриджит Бринк отреагировала на российскую ракетную атаку по Харькову, где погибла целая семья, и отметила, что это одно из доказательств, почему нужно поддерживать Украину, передает УНН.

Сердцем мы с Харьковом, городом, который очень пострадал от нападений россии. За выходные погибло 7 человек, в том числе одна семья с 3 детьми. Именно поэтому мы должны поддерживать Украину, чтобы остановить такие ужасные преступления,

- написала Бринк.

Дополнение

В результате обстрела Харькова россиянами в одном из частных жилых домов в результате пожара погибла вся семья из 5 человек, среди них - 3 детей. В другом дома погиб муж и его жена.

Впоследствии появилось сообщение, что жертвой российской ракетной атаки по Харькову стала семья прокурора Ольги Путятиной.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
bridzhyt-a-brinkБриджит А. Бринк
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
kievКиев
kharkivХарьков
Посол США відреагувала на атаку рф по Харкову, де загинула ціла родина
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