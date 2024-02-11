Посол США отреагировала на атаку рф по Харькову, где погибла целая семья
Киев • УНН
Посол США Бриджит Бринк выразила соболезнования Харькову, где во время одного из последних обстрелов рф погибла целая семья
Посол Соединенных Штатов в Киеве Бриджит Бринк отреагировала на российскую ракетную атаку по Харькову, где погибла целая семья, и отметила, что это одно из доказательств, почему нужно поддерживать Украину, передает УНН.
Сердцем мы с Харьковом, городом, который очень пострадал от нападений россии. За выходные погибло 7 человек, в том числе одна семья с 3 детьми. Именно поэтому мы должны поддерживать Украину, чтобы остановить такие ужасные преступления,
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В результате обстрела Харькова россиянами в одном из частных жилых домов в результате пожара погибла вся семья из 5 человек, среди них - 3 детей. В другом дома погиб муж и его жена.
Впоследствии появилось сообщение, что жертвой российской ракетной атаки по Харькову стала семья прокурора Ольги Путятиной.
Посол США отреагировала на атаку рф по Харькову, где погибла целая семья
Посол США Бриджит Бринк выразила соболезнования Харькову, где во время одного из последних обстрелов рф погибла целая семья.
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