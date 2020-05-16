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Посол США у Варшаві озвучила можливість розміщення ядерної зброї у Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Посол США у Польщі Джорджетт Мосбахер відзначила, що можливо Польща могла би розмістити на своїй території ядерну зброю США. Про це дипломатка заявила у світлі нещодавньої критики на адресу Німеччини з боку посла США у ФРН, передає УНН із посиланням на “Голос Америки”.

Посол США у Варшаві озвучила можливість розміщення ядерної зброї у Польщі

“Якщо Німеччина хоче скоротити ядерні озброєння та послабити НАТО, можливо Польща — яка платить справедливу частку, розуміє ризики, і знаходиться на східному фланзі НАТО — могла би розмістити ці озброєння тут”, — написала Мосбахер у своєму Twitter у п’ятницю.

Зауваження посла, що Польща “платить справедливу частку” ймовірно стосується того, що Польща є однією із країн НАТО, які виконують забов’язання витрачати 2% ВВП на потреби оборони, а Німеччина — ні. При цьому необхідно відзначити, що власне у грошовому вимірі витрати Берліна на потреби оборони значно перевищують витрати Варшави. Так, за повідомленнями ЗМІ, оборонний бюджет Німеччини наближається до 50 мільярдів доларів, а Польщі — сягає 13 мільярдів.

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Раніше посол США у Німеччині Річард Гренелл звинуватив Німеччину у підриві зусиль НАТО з ядерного стримування, виступивши з критикою на адресу молодших партнерів канцлера Ангели Меркель по коаліції після того, як деякі з їх лідерів закликали до ядерного роззброєння.

Лідер фракції Соціал-демократичної партії Німеччини у парламенті Рольф Мютценіх раніше цього місяця закликав вивести всі американські ядерні озброєння з Німеччини. Консервативне крило коаліції цю позицію не поділяє.

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У статті для німецької газети Die Welt посол Гренелл написав: “Замість того, щоб підривати солідарність, яка становить основу ядерного стримування НАТО, Німеччині зараз потрібно виконувати свої зобов’язання перед союзниками і продовжувати інвестиції у ядерні зусилля НАТО”.

Нагадаємо, у січні поточного року Польща прийняла командування силами високої готовності НАТО.

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