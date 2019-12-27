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Посадовців Адміністрації морських портів викрили на розтраті 20 млн доларів

Посадовців Адміністрації морських портів викрили на розтраті 20 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Служба безпеки України спільно з НАБУ викрила посадовців держпідприємства Адміністрації морських портів на розтраті понад 20 мільйонів доларів під час проведення днопоглиблювальних робіт. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

“Правоохоронці під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури встановили, що посадовці допустили зловживання при закупівлі будівельних послуг для об’єктів морської інфраструктури”, — сказано у повідомленні.

Зокрема, можливо вони надали протиправні преференції іноземній компанії. Наразі відбуваються слідчі дії у приміщеннях ДП “Адміністрація морських портів України”, його філіях та за місцем проживання чиновників установи в Києві, Одесі та Одеській області.

Розпочато досудове розслідування у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, детективи НАБУ разом із СБУ за процесуального керівництва САП здійснювали низку обшуків у приміщеннях ДП “Адміністрація морських портів України”.

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