Должностных лиц Администрации морских портов уличили в растрате 20 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Служба безопасности Украины совместно с НАБУ разоблачила должностных лиц госпредприятия Администрации морских портов на растрате более 20 млн долларов при проведении дноуглубительных работ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Правоохранители под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры установили, что должностные лица допустили злоупотребления при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
В частности, возможно они оказали противоправные преференции иностранной компании. Сейчас проходят следственные действия в помещениях ГП "Администрация морских портов Украины», его филиалах и по месту жительства чиновников учреждения в Киеве, Одессе и Одесской области.
Начато досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, детективы НАБУ вместе с СБУ за процессуального руководства САП осуществляли ряд обысков в помещениях ГП "Администрация морских портов Украины".