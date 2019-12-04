Порушники міграційного законодавства сплатили штрафів на 10 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. За порушення міграційного законодавства понад 6 тисяч іноземців та громадян України було притягнуто до адміністративної відповідальності, за рахунок стягнених з них штрафів бюджет держбюджет поповнився більш як на 10 мільйонів гривень, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби ДМС.
"За порушення міграційного законодавства понад 6 тисяч іноземців та громадян України було притягнуто до адміністративної відповідальності. Найчастіше – у понад 5 тисячах випадків – за порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України (стаття 203 КУпАП). За рахунок стягнених з порушників штрафів бюджет держави поповнився більш як на 10 мільйонів гривень, загалом же накладено понад 13 мільйонів гривень штрафів", - йдеться в повідомленні пресслужби.
Зазначається, що міжвідомча взаємодія Міграційної служби з Національною поліцією та Державною прикордонною службою спрямована на виявлення та документування порушень міграційного законодавства, а також протидію нелегальній міграції в Україні. Така співпраця сприяє запобіганню порушень міграційного законодавства та значному зниженню рівня нелегальної міграції в країні.
Як повідомляв УНН, за даними міграційної служби, в Україні офіційно живе майже 400 тисяч іноземців.