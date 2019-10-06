Міграційна служба: в Україні офіційно живе майже 400 тисяч іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. В Україні офіційно мешкає майже 400 тисяч іноземців. Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на дані Державної міграційної служби, передає УНН.
“За наявними в ДМС статистичними даними, станом на 1 вересня 2019 року в Україні на обліку перебуває 280 872 іноземці, які проживають на підставі посвідки на постійне проживання, та 114 394 іноземці, які проживають в Україні на підставі посвідки на тимчасове проживання”, — розповіли виданню в Державній міграцій службі Україні.
За даними Державної служби статистики, станом на 1 серпня кількість населення в Україні становила майже 42 мільйони.
Нагадаємо, польські трудові мігранти заробляють втричі більше, ніж українські.