Миграционная служба: в Украине официально живет почти 400 тысяч иностранцев
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В Украине официально проживает около 400 тысяч иностранцев. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на данные Государственной миграционной службы, передает УНН.
“По имеющимся в ГМС статистическим данным, по состоянию на 1 сентября 2019 в Украине на учете находится 280 872 иностранца, проживающие на основании постоянного вида на жительство, и 114 394 иностранца, проживающие в Украине на основании временного вида на жительство”, — рассказали в Государственной миграций службе Украины.
По данным Государственной службы статистики, на 1 августа количество населения в Украине составляла почти 42 миллиона.
Напомним, польские трудовые мигранты зарабатывают втрое больше, чем украинские.