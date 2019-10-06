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Миграционная служба: в Украине официально живет почти 400 тысяч иностранцев

Киев • УНН

 • 13031 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. В Украине официально проживает около 400 тысяч иностранцев. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на данные Государственной миграционной службы, передает УНН.

Миграционная служба: в Украине официально живет почти 400 тысяч иностранцев

“По имеющимся в ГМС статистическим данным, по состоянию на 1 сентября 2019 в Украине на учете находится 280 872 иностранца, проживающие на основании постоянного вида на жительство, и 114 394 иностранца, проживающие в Украине на основании временного вида на жительство”, — рассказали в Государственной миграций службе Украины.

По данным Государственной службы статистики, на 1 августа количество населения в Украине составляла почти 42 миллиона.

Напомним, польские трудовые мигранты зарабатывают втрое больше, чем украинские.

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