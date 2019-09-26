Польські трудові мігранти заробляють втричі більше, ніж українські
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Громадяни Польщі, які виїхали на заробітки в сусідні країни, зокрема в Німеччину і Великобританію, заробляють удвічі більше, ніж у себе на батьківщині. Про це пише польська газета "Жечпосполіта", передає УНН.
За даними видання, за минулий рік поляки заробили у Німеччині 34 млрд злотих (204,4 млрд грн - ред.), а у Великій Британії - 24 млрд злотих (144,2 млрд грн - ред.). За оцінками компанії Euro-Tax, середня зарплата поляка за межами батьківщини склала близько 8,6 тис. злотих (51,7 тис. грн - ред.), у той час, як у Польщі цей показник дорівнює 4,8 тис. злотих (28,8 тис. грн - ред.) в місяць.
Як і у випадку з українськими трудовими мігрантами, поляки також незадоволені рівнем зарплат у країні і шукають заможніші країни. Однак, за словами президента Euro-Tax Адама Повертовського, на високі зарплати у країнах ЄС можуть розраховувати не тільки висококласні фахівці, але навіть сезонні робітники, чого не скажеш про наших співгромадян.
За даними Euro-Tax, у 2018 році рейтинг кращих країн ЄС для заробітків виглядав наступним чином: на першому місці - Австрія з середньою зарплатою 10 тис. злотих (60,1 тис. грн - ред.) на місяць, на другому - Велика Британія з 9,6 тис. злотих (57,7 тис. грн - ред.) і на третьому - Ірландія з 8,8 тис. злотих (52,9 тис. грн - ред.) на місяць. Найменші заробітки чекали поляків у Бельгії і Нідерландах - 5,3 тис.-6 тис. злотих (31,8 тис. грн - ред.) на місяць.
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Водночас, українці, що працюють сьогодні у Польщі, можуть розраховувати на зарплату вдвічі, а то і втричі меншу, ніж поляки. Як писала газета з посиланням на звіт компанії з працевлаштування Personnel Service, 76% українців, які працюють в Польщі, отримують щомісяця понад 2,5 тис. злотих (майже 19 тис. грн - ред.).
Нагадаємо, що, за даними Держстату, середня номінальна заробітна плата в Україні у липні 2019 року склала 10971 грн.
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