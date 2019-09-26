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Польские трудовые мигранты зарабатывают втрое больше, чем украинские

Киев • УНН

 • 16484 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Граждане Польши, уехавшие на заработки в соседние страны, в частности в Германию и Великобританию, зарабатывают вдвое больше, чем у себя на родине. Об этом пишет польская газета "Жечпосполита", передает УНН.

Польские трудовые мигранты зарабатывают втрое больше, чем украинские

По данным издания, за минувший год поляки заработали в Германии 34 млрд злотых (204,4 млрд грн - ред.), а в Великобритании – 24 млрд злотых (144,2 млрд грн - ред.). По оценкам компании Euro-Tax, средняя зарплата поляка за пределами родины составила порядка 8,6 тыс. злотых (51,7 тыс. грн - ред.), в то время, как в Польше этот показатель равен 4,8 тыс. злотых (28,8 тыс. грн - ред.) в месяц.

Как и в случае с украинскими трудовыми мигрантами, поляки также недовольны уровнем зарплат в стране и ищут страны побогаче. Однако, по словам президента Euro-Tax Адама Повертовского, на высокие зарплаты в странах ЕС могут рассчитывать не только высококлассные специалисты, но даже сезонные рабочие, чего не скажешь о наших согражданах.

По данным Euro-Tax, в 2018 году рейтинг лучших стран ЕС для заработков выглядел следующим образом: на первом месте — Австрия со средней зарплатой 10 тыс. злотых (60,1 тыс. грн - ред.) в месяц, на втором – Великобритания с 9,6 тыс. злотых (57,7 тыс. грн - ред.) и на третьем – Ирландия с 8,8 тыс. злотых (52,9 тыс. грн - ред.) в месяц. Наименьшие заработки ждали поляков в Бельгии и Нидерландах – 5,3 тыс.-6 тыс. злотых (31,8 тыс. грн - ред.) в месяц.

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В то же время, украинцы, работающие сегодня в Польше, могут рассчитывать на зарплату вдвое, а то и втрое меньшую, чем поляки. Как писала газета со ссылкой на отчет компании по трудоустройству Personnel Service, 76% украинцев, работающих в Польше, получают ежемесячно более 2,5 тыс. злотых (почти 19 тыс. грн - ред.).

Напомним, что, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата в Украине в июле 2019 года составила 10971 грн.

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