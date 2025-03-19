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Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Київ • УНН

 • 56840 перегляди

Експерт Валентин Гладких вважає, що заяви Порошенка про те, що рф не завдає ударів по лікарнях та енергетиці, є державною зрадою. Він нагадав про зв'язки Порошенка з рф.

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Заява народного депутата Петра Порошенка про те, що рф не завдає ударів по лікарнях та енергетиці в Україні, є ознакою державної зради та грає на руку путіну. Про це заявив експерт Валентин Гладких, передає УНН.

"На російському телебаченні радо цитують виступ Порошенка і кажуть, що нарешті він "решился на немыслимое – рассказать правду о действиях росии". Що це, як не державна зрада?" – заявив Гладких.

На його думку, подібні заяви Порошенка пов’язані з його тісними контактами з рф.

"Такі заяви Порошенка – ще один привід згадати про його давні контакти з рф: "жму руку, обнимаю" путіну; торгівлю вуглем з ОРДЛО; вкрадену разом з Медведчуком трубу; завод, який працював у Росії навіть під час війни; та 38 млн євро, які йому передавали з Москви на підкуп виборців у 2019 році", - відзначив Гладких.

Також він нагадав, що росія регулярно атакує та руйнує цивільні об’єкти в Україні. І припустив, що протилежні заяви Порошенко робить на основі даних своїх синів, які ухиляються від служби в армії за кордоном.

Нагадаємо, у лютому РНБО ввела санкції до кількох українських олігархів, серед яких і Порошенко. Підставами для цього стали дії на шкоду державним інтересам України. Зокрема, відкрита кримінальна справа про державну зраду, коли Порошенко у змові з Медведчуком і керівництвом рф дозволив "Центренерго" купувати вугілля в "лднр", його участь у створенні Партії регіонів і роботі в уряді Януковича, у період, коли готувалися Харківські угоди, а також співпраця з рф.

Правоохоронці розслідують нові деталі справи Порошенка щодо держзради, які стосуються його бізнесу в рф, який сплачував мільйонні податки до російського бюджету. Зокрема, в окупованому Севастополі продовжував працювати "Севморзавод", який належав Порошенку, в обмін на те, що місто визнали російським.

Також Порошенко підозрюється у торгівлі з терористами ОРДЛО, підтримці УПЦ МП і Харківських угод, які дозволили Чорноморському флоту рф залишатися в українському Криму.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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