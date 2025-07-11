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Понад половина боїв на фронті сьогодні на двох напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 1172 перегляди

За добу на фронті відбулося 92 бойових зіткнення, з яких понад половина припала на Покровський та Лиманський напрямки. Українські захисники відбивають атаки ворога та тримають рубежі.

Понад половина боїв на фронті сьогодні на двох напрямках - Генштаб

Понад половина боїв сьогодні на фронті припала на два напрямки - Покровський та Лиманський, повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ на 16 годину 11 липня, пише УНН.

Від початку доби на фронті відбулося 92 бойових зіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян

- повідомили у Генштабі.

Від російських артилерійських обстрілів, як вказано, постраждали райони населених пунктів, зокрема, Грем’яч, Архипівка Чернігівської області; Середина-Буда, Славгород, Мар’їне, Дорошівка Сумської області; Тимофіївка Харківської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні противник проводив вісім наступальних дій, на даний час два боєзіткнення тривають. Противник завдав двох авіаударів, загалом скинув п’ять керованих бомб, та здійснив 144 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили наступ ворога в напрямку Петро-Іванівки. Від авіаційних ударів противника постраждали райони населених пунктів Великий Бурлук, Одрадне та Вільхуватка.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог двічі йшов вперед на позиції наших захисників в районі населеного пункту Степова Новоселівка, на даний час триває бій.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулось 20 боєзіткнень, п’ять з яких триває дотепер. Ворог атакував у районах населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Новий Мир, Карпівка, Середнє, Колодязі та в напрямках Шандриголового, Торського й Серебрянки.

На Сіверському напрямку противник здійснив сьогодні дві атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися поблизу Івано-Дар’ївки, та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили дві атаки ворога. Противник проводив наступальні дії, намагаючись просунутись в напрямках Предтечиного та Білої Гори.

Сили оборони вже успішно зупинили п’ять ворожих атак на Торецькому напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка та в напрямках Плещіївки, Катеринівки. Ще дві атаки тривають до цього часу.

На Покровському напрямку російські війська 35 разів намагались йти вперед на позиції наших військ в районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Муравка, Новоукраїнка, Дачне, Олексіївка, Малинівка, Лисівка, Шевченко та в напрямку Покровська, Сергіївки й Родинського. Наші захисники вже відбили 30 ворожих атак, бої не вщухають. Авіація агресора завдала ударів КАБами по районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Суворове та Покровськ.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили сім атак противника поблизу населених пунктів Запоріжжя, Толстой, Піддубне, Новосілка та Зелене Поле. Ще одна ворожа атака досі триває. Авіаударів зазнали Січневе та Великомихайлівка.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів в районах Полтавки, Гуляйполя та Приморського.

На Придніпровському напрямку агресор проводив чотири марних атаки у бік позицій наших захисників. Авіаударів некерованими авіаційними ракетами зазнали Львове та Ольгівка.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці, як вказано, не відбулося.

44 з 79 російських дронів збили над Україною, втрачено ще 1611.07.25, 13:27 • 2130 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Сумська область
Харківська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
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