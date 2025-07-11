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Более половины боев на фронте сегодня на двух направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 574 просмотра

За сутки на фронте произошло 92 боевых столкновения, из которых более половины пришлись на Покровское и Лиманское направления. Украинские защитники отбивают атаки врага и держат рубежи.

Более половины боев на фронте сегодня на двух направлениях - Генштаб

Более половины боев сегодня на фронте пришлись на два направления - Покровское и Лиманское, сообщили в сводке Генштаба ВСУ на 16 часов 11 июля, пишет УНН.

С начала суток на фронте произошло 92 боевых столкновения. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян

- сообщили в Генштабе.

От российских артиллерийских обстрелов, как указано, пострадали районы населенных пунктов, в частности, Гремяч, Архиповка Черниговской области; Середина-Буда, Славгород, Марьино, Дорошовка Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня противник проводил восемь наступательных действий, в настоящее время два боестолкновения продолжаются. Противник нанес два авиаудара, в общей сложности сбросил пять управляемых бомб, и совершил 144 обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили наступление врага в направлении Петро-Ивановки. От авиационных ударов противника пострадали районы населенных пунктов Великий Бурлук, Отрадное и Ольховатка.

На Купянском направлении с начала суток враг дважды шел вперед на позиции наших защитников в районе населенного пункта Степная Новоселовка, в настоящее время продолжается бой.

На Лиманском направлении сегодня произошло 20 боестолкновений, пять из которых продолжаются до сих пор. Враг атаковал в районах населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Новый Мир, Карповка, Среднее, Колодези и в направлениях Шандриголово, Торского и Серебрянки.

На Северском направлении противник совершил сегодня две атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться вблизи Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении наши защитники отбили две атаки врага. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в направлениях Предтечино и Белой Горы.

Силы обороны уже успешно остановили пять вражеских атак на Торецком направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка и в направлениях Плещеевки, Катериновки. Еще две атаки продолжаются до этого времени.

На Покровском направлении российские войска 35 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоекономическое, Миролюбовка, Проминь, Новосергеевка, Удачное, Муравка, Новоукраинка, Дачное, Алексеевка, Малиновка, Лысовка, Шевченко и в направлении Покровска, Сергеевки и Родинского. Наши защитники уже отбили 30 вражеских атак, бои не утихают. Авиация агрессора нанесла удары КАБами по районам населенных пунктов Владимировка, Родинское, Суворово и Покровск.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили семь атак противника вблизи населенных пунктов Запорожье, Толстой, Поддубное, Новоселка и Зеленое Поле. Еще одна вражеская атака до сих пор продолжается. Авиаударам подверглись Январское и Великомихайловка.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары в районах Полтавки, Гуляйполя и Приморского.

На Приднепровском направлении агрессор проводил четыре безуспешных атаки в сторону позиций наших защитников. Авиаударам неуправляемыми авиационными ракетами подверглись Львово и Ольговка.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке, как указано, не произошло.

44 из 79 российских дронов сбиты над Украиной, потеряно еще 1611.07.25, 13:27 • 2122 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Сумская область
Харьковская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Украина
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