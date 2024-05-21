Понад мільйон українців успішно авторизувались у додатку "Резерв+" - Міноборони
Київ • УНН
Більше 1 мільйона українців успішно увійшли в систему і оновили свої військові дані за допомогою програми "Резерв+", а користувачі з-за кордону, включаючи Польщу, Німеччину і Канаду, входять в число провідних ринків.
Понад мільйон українців успішно авторизувалась у додатку "Резерв+", який дозволяє оновити військово-облікові дані. Про це заявили у Міноборони, передає УНН.
Деталі
Понад 1 000 000 успішних авторизацій в застосунку Резерв+.
700 000 успішних оновлень даних онлайн — це в десятки разів більше, ніж в ЦНАП та ТЦК разом взятих
Також у відомстві розповіли, що користувачі додатка є і за кордоном. Зокрема, після України топ-3 маркети за кількістю оновлень
- Польща — 1 727;
- Німеччина — 1 369;
- Канада — 443.
Нагадаємо
Громадяни, які помилково були позначені як "розшукувані" в додатку "Резерв+", можуть звернутися до технічної підтримки для виправлення даних, і незабаром цей процес буде автоматизовано без необхідності відвідування військових комісаріатів.
Вже до кінця червня: у додаток “Резерв+” планують додати електронні направлення на ВЛК20.05.24, 17:39 • 24925 переглядiв