Более миллиона украинцев успешно авторизовались в приложении "Резерв+" - Минобороны

Более миллиона украинцев успешно авторизовались в приложении " Резерв+", которое позволяет обновить военно-учетные данные. Об этом заявили в Минобороны, передает УНН.

Детали

Более 1 000 000 успешных авторизаций в приложении Резерв+.

700 000 успешных обновлений данных онлайн-это в десятки раз больше, чем в ЦПАУ и ТЦК вместе взятых

- - говорится в сообщении Минобороны.

Также в ведомстве рассказали, что пользователи приложения есть и за рубежом. В частности, после Украины топ-3 маркеты по количеству обновлений

Польша-1 727;

Германия — 1369;



Канада — 443.



Напомним

Граждане, которые были ошибочно помечены как " разыскиваемые "в приложении" Резерв+", могут обратиться в техническую поддержку для исправления данных, и вскоре этот процесс будет автоматизирован без необходимости посещения военных комиссариатов.

Уже до конца июня: в приложение "Резерв+" планируют добавить электронные направления на ВВК