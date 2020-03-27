Понад 12 тис. природних пожеж сталося з початку року в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. З початку року на території України сталося понад 12 тисяч пожеж на відкритих територіях та у природних екосистемах, більшість з яких - з початку березня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
“Вже більше 12 тисяч пожеж на відкритих територіях та у природних екосистемах виникло в Україні з початку року. Більшість випадків зафіксовано саме з початку березня. Були навіть дні, коли показник пожеж трави сягав позначки у 1 тисячу випадків за добу”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найчастіше така негативна тенденція спостерігається, як тільки громадяни масово починають спалювати сміття на присадибних ділянках та навмисно випалюють сухостій на полях.
Нагадаємо, у Києві протягом 25 березня рятувальники 11 разів виїжджали на гасіння природних пожеж.