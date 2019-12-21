Польський генерал прокоментував скандал із поставками сербської зброї до України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Колишній заступник міністра національної оборони Польщі, відповідальний за купівлі для війська, екскомандувач сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак прокоментував повідомлення про втягування Польщі у міжнародний скандал, пов’язаний із сербською зброєю на Донбасі. За його словами, серби дуже добре знали куди йде зброя, а тепер хочуть зберегти обличчя перед РФ. Про це повідомляє "Польське радіо", інформує УНН.
Він зауважує, що проблема Сербії у тому, що вона не хоче дратувати Росію і не хоче робити це безпосередньо.
"Я не вірю у те, що серби не знали, куди ця зброя йде. Я думаю, що вони дуже добре розуміли, що відбувається, а тепер просто намагаються зберегти обличчя перед росіянами. Бо ж насправді рахуються гроші, а війна на сході України вимагає багато боєприпасів. Можливо, що цапом-відбувайлом для втрати іміджу сербів будуть саме польські компанії", - сказав він.
Генерал Скшипчак зауважує, що головним спонсором придбання зброї для України є американський уряд.
"Україна є великим виробником озброєння, вони купують за кордоном небагато, від американців отримали протитанкові ракетні комплекси Javelin. Натомість вони купують частину боєприпасів, і тут у гру входить продукція з Болгарії або Сербії. Запасів для такого пострадянського обладнання у Європі більше немає, бо їх розпродали, в основному в Африку та арабські країни", - каже генерал.
Генерал звертає увагу, що жодна зброя не може виїхати з Польщі без дозволу Міністерства закордонних справ.
"Можливо, у цьому випадку цих боєприпасів у Польщі взагалі не було, а це (фірма Nattan – ред.) був тільки посередник на папері. Я не вірю у те, що наша влада погодилася би на це. Під час вивезення зброї проходять перевірки, є митниця, контролюється кожна коробка з товаром. Можливо, було так, що ця зброя безпосередньо з Сербії поїхала в Україну. Але тут, очевидно, якісь служби не виконали своїх обов’язків. Якщо ця зброя мала прибути до Польщі, а не прибула, то це злочин і хтось щось дуже не догледів. Нагадаю, що Сербія продала багато зброї Болгарії, Чехії та Польщі, що поїхала в Україну. Ці 30 тис. боєприпасів – це крапля у морі українських потреб", - зазначає Скшипчак.
Нагадаємо, Варшавська фірма Nattan з ліцензією на продаж зброї від Міністерства внутрішніх справ вплела Польщу у міжнародний скандал.
Підприємство з Варшави імпортувало 30 тис. мінометних снарядів, яких польська армія не замовляла. Це підприємство також зробило так, що снаряди, як і фірма, зникли.
"Однак ці боєприпаси знайшлися. Вони опинилися у руках проросійських сепаратистів на Донбасі, які згодом зробили з цього медіа-шоу. Все під носом військової контррозвідки Польщі", - зазначило видання DGP.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Білорусі заявили про схему поставок зброї в Росію з України.