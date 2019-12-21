Польський генерал прокоментував скандал із поставками сербської зброї до України

ukru
08:36 • 63299 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

07:14 • 69068 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
07:00 • 101190 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

06:24 • 101591 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 118211 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 166950 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 265947 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 261725 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255147 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236336 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
3.5 м/с
23 %
756 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

21 березня, 03:10 • 82794 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

21 березня, 03:31 • 99462 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 104340 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

21 березня, 05:17 • 84264 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 63524 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

08:36 • 63312 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

07:00 • 101192 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

06:24 • 101595 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 63524 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 104340 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 20269 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 101339 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 55386 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 146912 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 159231 перегляди
Актуальне
Польський генерал прокоментував скандал із поставками сербської зброї до України

Польський генерал прокоментував скандал із поставками сербської зброї до України

Київ • УНН

 • 42814 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Колишній заступник міністра національної оборони Польщі, відповідальний за купівлі для війська, екскомандувач сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак прокоментував повідомлення про втягування Польщі у міжнародний скандал, пов’язаний із сербською зброєю на Донбасі. За його словами, серби дуже добре знали куди йде зброя, а тепер хочуть зберегти обличчя перед РФ. Про це повідомляє "Польське радіо", інформує УНН.

Він зауважує, що проблема Сербії у тому, що вона не хоче дратувати Росію і не хоче робити це безпосередньо.

"Я не вірю у те, що серби не знали, куди ця зброя йде. Я думаю, що вони дуже добре розуміли, що відбувається, а тепер просто намагаються зберегти обличчя перед росіянами. Бо ж насправді рахуються гроші, а війна на сході України вимагає багато боєприпасів. Можливо, що цапом-відбувайлом для втрати іміджу сербів будуть саме польські компанії", - сказав він.

Генерал Скшипчак зауважує, що головним спонсором придбання зброї для України є американський уряд.

"Україна є великим виробником озброєння, вони купують за кордоном небагато, від американців отримали протитанкові ракетні комплекси Javelin. Натомість вони купують частину боєприпасів, і тут у гру входить продукція з Болгарії або Сербії. Запасів для такого пострадянського обладнання у Європі більше немає, бо їх розпродали, в основному в Африку та арабські країни", - каже генерал.

Генерал звертає увагу, що жодна зброя не може виїхати з Польщі без дозволу Міністерства закордонних справ.

"Можливо, у цьому випадку цих боєприпасів у Польщі взагалі не було, а це (фірма Nattan – ред.) був тільки посередник на папері. Я не вірю у те, що наша влада погодилася би на це. Під час вивезення зброї проходять перевірки, є митниця, контролюється кожна коробка з товаром. Можливо, було так, що ця зброя безпосередньо з Сербії поїхала в Україну. Але тут, очевидно, якісь служби не виконали своїх обов’язків. Якщо ця зброя мала прибути до Польщі, а не прибула, то це злочин і хтось щось дуже не догледів. Нагадаю, що Сербія продала багато зброї Болгарії, Чехії та Польщі, що поїхала в Україну. Ці 30 тис. боєприпасів – це крапля у морі українських потреб", - зазначає Скшипчак.

Нагадаємо, Варшавська фірма Nattan з ліцензією на продаж зброї від Міністерства внутрішніх справ вплела Польщу у міжнародний скандал.

Підприємство з Варшави імпортувало 30 тис. мінометних снарядів, яких польська армія не замовляла. Це підприємство також зробило так, що снаряди, як і фірма, зникли.

"Однак ці боєприпаси знайшлися. Вони опинилися у руках проросійських сепаратистів на Донбасі, які згодом зробили з цього медіа-шоу. Все під носом військової контррозвідки Польщі", - зазначило видання DGP.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Білорусі заявили про схему поставок зброї в Росію з України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$71.69
Bitcoin
$84,159.60
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$43.82
Золото
$3,037.70
Ethereum
$1,967.87