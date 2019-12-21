Польський генерал прокоментував скандал із поставками сербської зброї до України

Він зауважує, що проблема Сербії у тому, що вона не хоче дратувати Росію і не хоче робити це безпосередньо.

"Я не вірю у те, що серби не знали, куди ця зброя йде. Я думаю, що вони дуже добре розуміли, що відбувається, а тепер просто намагаються зберегти обличчя перед росіянами. Бо ж насправді рахуються гроші, а війна на сході України вимагає багато боєприпасів. Можливо, що цапом-відбувайлом для втрати іміджу сербів будуть саме польські компанії", - сказав він.

Генерал Скшипчак зауважує, що головним спонсором придбання зброї для України є американський уряд.

"Україна є великим виробником озброєння, вони купують за кордоном небагато, від американців отримали протитанкові ракетні комплекси Javelin. Натомість вони купують частину боєприпасів, і тут у гру входить продукція з Болгарії або Сербії. Запасів для такого пострадянського обладнання у Європі більше немає, бо їх розпродали, в основному в Африку та арабські країни", - каже генерал.

Генерал звертає увагу, що жодна зброя не може виїхати з Польщі без дозволу Міністерства закордонних справ.

"Можливо, у цьому випадку цих боєприпасів у Польщі взагалі не було, а це (фірма Nattan – ред.) був тільки посередник на папері. Я не вірю у те, що наша влада погодилася би на це. Під час вивезення зброї проходять перевірки, є митниця, контролюється кожна коробка з товаром. Можливо, було так, що ця зброя безпосередньо з Сербії поїхала в Україну. Але тут, очевидно, якісь служби не виконали своїх обов’язків. Якщо ця зброя мала прибути до Польщі, а не прибула, то це злочин і хтось щось дуже не догледів. Нагадаю, що Сербія продала багато зброї Болгарії, Чехії та Польщі, що поїхала в Україну. Ці 30 тис. боєприпасів – це крапля у морі українських потреб", - зазначає Скшипчак.

Нагадаємо, Варшавська фірма Nattan з ліцензією на продаж зброї від Міністерства внутрішніх справ вплела Польщу у міжнародний скандал.

Підприємство з Варшави імпортувало 30 тис. мінометних снарядів, яких польська армія не замовляла. Це підприємство також зробило так, що снаряди, як і фірма, зникли.

"Однак ці боєприпаси знайшлися. Вони опинилися у руках проросійських сепаратистів на Донбасі, які згодом зробили з цього медіа-шоу. Все під носом військової контррозвідки Польщі", - зазначило видання DGP.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Білорусі заявили про схему поставок зброї в Росію з України.