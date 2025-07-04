Польське МЗС надіслало ноту протесту рф у відповідь на масований обстріл Києва

Міністерство закордонних справ Польщі висловило протест рф у зв’язку з масштабним нічним обстрілом Києва, під час якого пошкоджень зазнав, зокрема і консульський відділ польського посольства. Про це МЗС Польщі повідомило у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

"МЗС надіслало ноту до посольства росії, в якій висловило рішучий протест у звʼязку з авіаударами по населенню", - сказано в повідомленні.

У відомстві нагадали, що внаслідок російських ударів постраждала також будівля польської дипломатичної місії.

"МЗС Польщі наголосило, що це суперечить міжнародному праву, зокрема Віденській конвенції 1961 року",- йдеться в заяві.

Доповнення

Тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич підтвердив підтримку України Польщею після нічної атаки на Київ, під час якої постраждала будівля консульського відділу посольства Польщі. Речник МЗС Польщі наголосив на нестачі засобів ППО в України.

Нагадаємо

У Києві внаслідок нічної атаки рф 3-4 липня зафіксовано 26 постраждалих, включаючи 10-річну дівчинку з травмою ноги. Пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади, медичний заклад та інфраструктуру в кількох районах столиці.

Згодом, під час ліквідації наслідків атаки в Святошинському районі Києва рятувальники виявили загиблу особу.