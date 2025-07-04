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Польське МЗС надіслало ноту протесту рф у відповідь на масований обстріл Києва

Київ • УНН

 • 785 перегляди

МЗС Польщі надіслало ноту протесту рф через нічний обстріл Києва, під час якого було пошкоджено консульський відділ польського посольства. Польща наголосила, що це суперечить міжнародному праву, зокрема Віденській конвенції 1961 року.

Польське МЗС надіслало ноту протесту рф у відповідь на масований обстріл Києва

Міністерство закордонних справ Польщі висловило протест рф у зв’язку з масштабним нічним обстрілом Києва, під час якого пошкоджень зазнав, зокрема і консульський відділ польського посольства. Про це МЗС Польщі повідомило у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

"МЗС надіслало ноту до посольства росії, в якій висловило рішучий протест у звʼязку з авіаударами по населенню", - сказано в повідомленні.

У відомстві нагадали, що внаслідок російських ударів постраждала також будівля польської дипломатичної місії.

"МЗС Польщі наголосило, що це суперечить міжнародному праву, зокрема Віденській конвенції 1961 року",- йдеться в заяві.

Доповнення

Тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич підтвердив підтримку України Польщею після нічної атаки на Київ, під час якої постраждала будівля консульського відділу посольства Польщі. Речник МЗС Польщі наголосив на нестачі засобів ППО в України.

Нагадаємо

У Києві внаслідок нічної атаки рф 3-4 липня зафіксовано 26 постраждалих, включаючи 10-річну дівчинку з травмою ноги. Пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади, медичний заклад та інфраструктуру в кількох районах столиці.

Згодом, під час ліквідації наслідків атаки в Святошинському районі Києва рятувальники виявили загиблу особу.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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