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МИД Польши направил ноту протеста РФ в ответ на массированный обстрел Киева

Киев • УНН

 • 623 просмотра

МИД Польши направил ноту протеста РФ из-за ночного обстрела Киева, во время которого был поврежден консульский отдел польского посольства. Польша подчеркнула, что это противоречит международному праву, в частности Венской конвенции 1961 года.

МИД Польши направил ноту протеста РФ в ответ на массированный обстрел Киева

Министерство иностранных дел Польши выразило протест РФ в связи с масштабным ночным обстрелом Киева, во время которого повреждения получил, в частности, и консульский отдел польского посольства. Об этом МИД Польши сообщил в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

"МИД направил ноту в посольство России, в которой выразил решительный протест в связи с авиаударами по населению", - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в результате российских ударов пострадало также здание польской дипломатической миссии.

"МИД Польши подчеркнул, что это противоречит международному праву, в частности Венской конвенции 1961 года", - говорится в заявлении.

Дополнение

Временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич подтвердил поддержку Украины Польшей после ночной атаки на Киев, во время которой пострадало здание консульского отдела посольства Польши. Представитель МИД Польши отметил нехватку средств ПВО в Украине.

Напомним

В Киеве в результате ночной атаки РФ 3-4 июля зафиксировано 26 пострадавших, включая 10-летнюю девочку с травмой ноги. Повреждены жилые дома, учебные заведения, медицинское учреждение и инфраструктура в нескольких районах столицы.

Впоследствии, во время ликвидации последствий атаки в Святошинском районе Киева спасатели обнаружили погибшего человека.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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