Польща починає будувати загородження з колючого дроту на кордоні з росією

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"Я ухвалив рішення вжити заходів, які підвищать безпеку на кордоні з Калінінградською областю. Ми розпочнемо будівництво тимчасового загородження, що посилить охорону кордону", - заявив Блащак.

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Загорожа матиме висоту 2,5 метра та ширину 3 метри. До його будівництва залучено солдатів польської армії з інженерних та саперних частин.

Загородження складатиметься із трьох рядів колючого дроту, повідомив міністр Блащак.

Воно буде побудоване на основі досвіду будівництва загородження на польсько-білоруському кордоні.

Також планується здійснювати онлайн-спостереження за кордоном із Калінінградською областю.

"Ми розпочинаємо роботу негайно, сьогодні. Ми не встановлюємо терміни", - зазначив Блащак.

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