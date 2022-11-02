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Польща починає будувати загородження з колючого дроту на кордоні з росією

Польща починає будувати загородження з колючого дроту на кордоні з росією

Київ • УНН

 • 215136 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. На кордоні Польщі з Калінінградською областю рф буде побудовано загородження, яке посилить охорону польського кордону з росією. Про це сьогодні під час пресконференції заявив віце-прем'єр-міністр – міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, пише УНН.

Цитата

"Я ухвалив рішення вжити заходів, які підвищать безпеку на кордоні з Калінінградською областю. Ми розпочнемо будівництво тимчасового загородження, що посилить охорону кордону", - заявив Блащак.

Деталі

Загорожа матиме висоту 2,5 метра та ширину 3 метри. До його будівництва залучено солдатів польської армії з інженерних та саперних частин.

Загородження складатиметься із трьох рядів колючого дроту, повідомив міністр Блащак.

Воно буде побудоване на основі досвіду будівництва загородження на польсько-білоруському кордоні.

Також планується здійснювати онлайн-спостереження за кордоном із Калінінградською областю.

"Ми розпочинаємо роботу негайно, сьогодні. Ми не встановлюємо терміни", - зазначив Блащак.

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