Політв'язня Бекірова доправили в лікарню – Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Кримськотатарського активіста Едема Бекірова, який утримується в Сімферопольському СІЗО, було доправлено в лікарню ім. Семашка. Про це Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Щойно адвокат Едема Бекірова повідомив, що сьогодні його підзахисного, який утримується в Сімферопольському СІЗО, було доправлено в лікарню ім. Семашка. Його оглянули ендокринолог, невролог, кардіолог, а також були взяті аналізи крові і сечі”, — написала Денісова.
Денісова, повідомила, що у вівторок, 27 серпня, очікується госпіталізація Бекірова в Республіканську лікарню неврології цивільного типу для подальшого стаціонарного обстеження, яке триватиме 7-8 днів.
“За результатами зазначених обстежень буде скликана лікарська комісія, яка має визначити, чи може він утримуватися в умовах СІЗО”, — зазначила Денісова.
Також, вона сподівається, що за результатами обстежень Едему Бекірову буде надана необхідна медична допомога в повному обсязі, а також вдасться змінити запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт.
“Оскільки проведення цих обстежень ініціює уряд РФ, то можна говорити про виконання другого рішення Європейського суду з прав людини щодо кримського татарина Едема Бекірова”, — написала Денісова.
Нагадаємо, що Бекіров брав участь в масових акціях проти окупації Криму Росією.