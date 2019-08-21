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6 марта, 17:12 • 132782 просмотра

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Политзаключенного Бекирова доставили в больницу - Денисова

Политзаключенного Бекирова доставили в больницу - Денисова

Киев  •  УНН

 • 10052 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который содержится в Симферопольском СИЗО, был доставлен в больницу им. Семашко. Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Только адвокат Эдема Бекирова сообщил, что сегодня его подзащитного, который содержится в Симферопольском СИЗО, был доставлен в больницу им. Семашко. Его осмотрели эндокринолог, невролог, кардиолог, а также были взяты анализы крови и мочи”, — написала Денисова.

Денисова сообщила, что во вторник, 27 августа, ожидается госпитализация Бекирова в Республиканскую больницу неврологии гражданского типа для дальнейшего стационарного обследования, которое продлится 7-8 дней.

“По результатам указанных обследований будет созвана врачебная комиссия, которая должна определить, может ли он содержаться в условиях СИЗО”, — отметила Денисова.

Также, она надеется, что по результатам обследований Эдема Бекирова будет оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме, а также удастся изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

“Поскольку проведение этих обследований инициирует правительство РФ, то можно говорить о выполнении второго решения Европейского суда по правам человека по крымского татарина Эдема Бекирова”, — написала Денисова.

Напомним, что Бекиров принимал участие в массовых акциях против оккупации Крыма Россией.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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