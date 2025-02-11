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Погода в Україні: коли варто очікувати на потепління?

Київ • УНН

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В Україні 13-15 лютого очікується короткочасне потепління, після чого знову похолодає. До кінця місяця домінуватиме холодна погода, а з 14 лютого прогнозують сніг.

Незважаючи на те, що в Україні наразі спостерігається холодна зимова погода, за попередніми прогнозами найближчим часом очікується невелике потепління. Проте не варто спокушатися: уже на наступному тижні знову похолодає.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.

Деталі 

Мороз найближчим часом стрибатиме і маскуватиметься під лагідного, але ви не вірте) Бо все одно до кінця місяця, принаймні, за попередніми прогнозами, домінуватиме холодна погода

- йдеться у дописі.

За словами Діденко, 13-15 лютого очікується невелике підвищення температури повітря, проте таке потепління буде тимчасовим. Втім, сильні морози не очікуються.

Щодо прогнозу на середу, 12 лютого, очікується морозна погода, але без опадів.

Найближчої ночі передбачається -5-11 градусів, найхолодніші області - Луганська, Харківська, Сумська

- зазначила експертка.

Вдень 12 лютого температура буде коливатися від -2°C до -6°C, а на півдні та заході буде відчутно тепліше — від 0°C до +3°C.

На Закарпатті +3+7 градусів.

У Києві завтра буде сухо та морозно: вночі очікується -9 градусів, а вдень -2 градуси.

Якщо говорити про опади, то з 14 лютого очікується сніг.

Нагадаємо

Через теплу зиму очікується збільшення кількості шкідників, грибків та бур'янів на полях. Аграріям доведеться збільшити витрати на засоби захисту рослин, хоча стан посівів наразі задовільний.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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