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Погода в Украине: когда стоит ожидать потепления?

Погода в Украине: когда стоит ожидать потепления?

Киев  •  УНН

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В Украине 13-15 февраля ожидается кратковременное потепление, после чего снова похолодает. До конца месяца будет доминировать холодная погода, а с 14 февраля прогнозируют снег.

Несмотря на то, что в Украине сейчас наблюдается холодная зимняя погода, по предварительным прогнозам в ближайшее время ожидается небольшое потепление. Однако не стоит обольщаться: уже на следующей неделе снова похолодает.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Детали 

Мороз в ближайшее время будет прыгать и маскироваться под ласкового, но вы не верьте) Потому что все равно до конца месяца, по крайней мере, по предварительным прогнозам, будет доминировать холодная погода

- говорится в заметке.

По словам Диденко, 13-15 февраля ожидается небольшое повышение температуры воздуха, однако такое потепление будет временным. Впрочем, сильные морозы не ожидаются.

Относительно прогноза на среду, 12 февраля, ожидается морозная погода, но без осадков.

Ближайшей ночью предполагается -5-11 градусов, самые холодные области - Луганская, Харьковская, Сумская

- отметила эксперт.

Днем 12 февраля температура будет колебаться от -2°C до -6°C, а на юге и западе будет ощутимо теплее - от 0°C до +3°C.

На Закарпатье +3+7 градусов.

В Киеве завтра будет сухо и морозно: ночью ожидается -9 градусов, а днем -2 градуса.

Если говорить об осадках, то с 14 февраля ожидается снег.

Напомним,

Из-за теплой зимы ожидается увеличение количества вредителей, грибков и сорняков на полях. Аграриям придется увеличить расходы на средства защиты растений, хотя состояние посевов пока удовлетворительное.

Алина Волянская

Алина Волянская

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