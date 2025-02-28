Подоляк: "Після угоди про рідкоземельні метали потрібно розблокувати більше озброєнь для України"

Підписання угоди з США щодо рідкоземельних металів повинно сприяти збільшенню постачання озброєнь для України.

Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк у інтервʼю для il Giornale, пише УНН.

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Подоляк наголосив на важливості зустрічі двох президентів, яка є необхідною для обговорення низки питань, зокрема, військової та фінансової підтримки з боку США.

Зустріч двох президентів абсолютно необхідна через безліч питань, що накопичилися. Зокрема, про військову та фінансову підтримку США. Що може принести Україні угода щодо рідкоземельних металів? Важливо, щоб після підписання більший обсяг озброєнь був переданий для нашої оборони