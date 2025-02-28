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Подоляк: "Після угоди про рідкоземельні метали потрібно розблокувати більше озброєнь для України"

Київ • УНН

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Радник глави ОП заявив про необхідність збільшення постачання озброєнь після підписання угоди про рідкоземельні метали. Угода між США та Україною буде підписана 28 лютого під час зустрічі президентів.

Подоляк: "Після угоди про рідкоземельні метали потрібно розблокувати більше озброєнь для України"

Підписання угоди з США щодо рідкоземельних металів повинно сприяти збільшенню постачання озброєнь для України.

Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк у інтервʼю для il Giornale, пише УНН.

Деталі

Подоляк наголосив на важливості зустрічі двох президентів, яка є необхідною для обговорення низки питань, зокрема, військової та фінансової підтримки з боку США. 

Зустріч двох президентів абсолютно необхідна через безліч питань, що накопичилися. Зокрема, про військову та фінансову підтримку США. Що може принести Україні угода щодо рідкоземельних металів? Важливо, щоб після підписання більший обсяг озброєнь був переданий для нашої оборони

- заявив Подоляк.

Нагадаємо 

Міністр фінансів США підтвердив завершення розробки рамкової угоди щодо корисних копалин між країнами. За інформацією, підписання документу відбудеться 28 лютого під час зустрічі Зеленського і Трампа.

На думку самого Трампа угода про видобуток корисних копалин спрацює як підстраховка, бо росія не нападе на Україну, якщо там в Україні працюватимуть американські робітники, що братимуть участь у видобутку корисних копалин. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

ВійнаПолітика
Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки
Дональд Трамп
Михайло Подоляк
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