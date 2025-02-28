Подоляк: «После соглашения о редкоземельных металлах нужно разблокировать больше вооружений для Украины»
Киев • УНН
Советник главы ОП заявил о необходимости увеличения поставок вооружений после подписания соглашения о редкоземельных металлах. Соглашение между США и Украиной будет подписано 28 февраля во время встречи президентов.
Подписание соглашения с США по редкоземельным металлам должно способствовать увеличению поставок вооружений для Украины.
Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью для il Giornale, пишет УНН.
Детали
Подоляк отметил важность встречи двух президентов, которая является необходимой для обсуждения ряда вопросов, в частности, военной и финансовой поддержки со стороны США.
Встреча двух президентов абсолютно необходима из-за множества накопившихся вопросов. В частности, о военной и финансовой поддержке США. Что может принести Украине соглашение по редкоземельным металлам? Важно, чтобы после подписания больший объем вооружений был передан для нашей обороны
Напомним
Министр финансов США подтвердил завершение разработки рамочного соглашения по полезным ископаемым между странами. По информации, подписание документа состоится 28 февраля во время встречи Зеленского и Трампа.
По мнению самого Трампа соглашение о добыче полезных ископаемых сработает как подстраховка, потому что Россия не нападет на Украину, если там в Украине будут работать американские рабочие, которые будут участвовать в добыче полезных ископаемых.