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Подоляк: «После соглашения о редкоземельных металлах нужно разблокировать больше вооружений для Украины»

Киев • УНН

 • 26359 просмотра

Советник главы ОП заявил о необходимости увеличения поставок вооружений после подписания соглашения о редкоземельных металлах. Соглашение между США и Украиной будет подписано 28 февраля во время встречи президентов.

Подоляк: «После соглашения о редкоземельных металлах нужно разблокировать больше вооружений для Украины»

Подписание соглашения с США по редкоземельным металлам должно способствовать увеличению поставок вооружений для Украины.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью для il Giornale, пишет УНН.

Детали

Подоляк отметил важность встречи двух президентов, которая является необходимой для обсуждения ряда вопросов, в частности, военной и финансовой поддержки со стороны США. 

Встреча двух президентов абсолютно необходима из-за множества накопившихся вопросов. В частности, о военной и финансовой поддержке США. Что может принести Украине соглашение по редкоземельным металлам? Важно, чтобы после подписания больший объем вооружений был передан для нашей обороны

- заявил Подоляк.

Напомним 

Министр финансов США подтвердил завершение разработки рамочного соглашения по полезным ископаемым между странами. По информации, подписание документа состоится 28 февраля во время встречи Зеленского и Трампа.

По мнению самого Трампа соглашение о добыче полезных ископаемых сработает как подстраховка, потому что Россия не нападет на Украину, если там в Украине будут работать американские рабочие, которые будут участвовать в добыче полезных ископаемых. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Михаил Подоляк
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