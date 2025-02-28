Угода щодо корисних копалин готова - міністр фінансів США Бессент

Міністр фінансів США Бессент заявив, що угода щодо корисних копалин готова. Про це повідомляє Fox Bussines, передає УНН.

Деталі

Завершено розробку рамкової угоди, яка стосується корисних копалин.. Офіційне підписання цього документу відбудеться 28 лютого під час зустрічі лідерів обох країн — президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Вона завершена, вона на папері, і український уряд її схвалив. Завтра очікується підписання глав держав. Це угода щодо корисних копалин, нафти, газу та інфраструктурних активів. Це справді взаємовигідна угода, тому що вона зближує український народ і американську бізнес-спільноту