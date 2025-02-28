Угода щодо корисних копалин готова - міністр фінансів США Бессент
Київ • УНН
Міністр фінансів США підтвердив завершення розробки рамкової угоди щодо корисних копалин між країнами. Підписання документу відбудеться 28 лютого під час зустрічі Зеленського і Трампа.
Міністр фінансів США Бессент заявив, що угода щодо корисних копалин готова. Про це повідомляє Fox Bussines, передає УНН.
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Завершено розробку рамкової угоди, яка стосується корисних копалин.. Офіційне підписання цього документу відбудеться 28 лютого під час зустрічі лідерів обох країн — президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.
Вона завершена, вона на папері, і український уряд її схвалив. Завтра очікується підписання глав держав. Це угода щодо корисних копалин, нафти, газу та інфраструктурних активів. Це справді взаємовигідна угода, тому що вона зближує український народ і американську бізнес-спільноту
За Бессентом, вона не лише сприятиме розвитку двосторонніх відносин, але й покладе початок використанню сучасних американських практик для забезпечення прозорості та боротьби з корупцією в галузі природних ресурсів.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що завтра зустрінеться із Президентом України Володимиром Зеленським для підписання угоди про корисні копалини. На думку Трампа, дана угода спрацює, як страховка від майбутнього нападу терористичної країни.
Трамп: угода між США та Україною щодо видобутку корисних копалин спрацює і стане страховкою від майбутнього нападу рф27.02.25, 21:16 • 36675 переглядiв