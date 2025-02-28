Соглашение по полезным ископаемым готово - министр финансов США Бессент
Киев • УНН
Министр финансов США подтвердил завершение разработки рамочного соглашения по полезным ископаемым между странами. Подписание документа состоится 28 февраля во время встречи Зеленского и Трампа.
Министр финансов США Бессент заявил, что соглашение по полезным ископаемым готово. Об этом сообщает Fox Bussines, передает УНН.
Детали
Завершена разработка рамочного соглашения, которое касается полезных ископаемых. Официальное подписание этого документа состоится 28 февраля во время встречи лидеров обеих стран - президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
Она завершена, она на бумаге, и украинское правительство ее одобрило. Завтра ожидается подписание глав государств. Это соглашение по полезным ископаемым, нефти, газу и инфраструктурным активам. Это действительно взаимовыгодное соглашение, потому что оно сближает украинский народ и американское бизнес-сообщество
По Бессенту, она не только будет способствовать развитию двусторонних отношений, но и положит начало использованию современных американских практик для обеспечения прозрачности и борьбы с коррупцией в области природных ресурсов.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что завтра встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским для подписания соглашения о полезных ископаемых. По мнению Трампа, данное соглашение сработает, как страховка от будущего нападения террористической страны.
Трамп: соглашение между США и Украиной по добыче полезных ископаемых сработает и станет страховкой от будущего нападения рф27.02.25, 21:16 • 13452 просмотра