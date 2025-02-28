Соглашение по полезным ископаемым готово - министр финансов США Бессент

ukenru
Британия готова отправить войска в Украину - Стармер
21:13 • 24720 просмотра

Британия готова отправить войска в Украину - Стармер

Трамп продлил на год действие санкций против россии
17:54 • 65419 просмотра

Трамп продлил на год действие санкций против россии

Эксклюзив
Вывоз украинских детей в беларусь: эксперт объяснила, почему этот процесс приостановился
27 февраля, 13:35 • 101166 просмотра

Вывоз украинских детей в беларусь: эксперт объяснила, почему этот процесс приостановился

Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты
27 февраля, 13:15 • 119762 просмотра

Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты

Эксклюзив
"Депутаты не понимают последствий": Южанина о законопроекте Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов
27 февраля, 11:16 • 108770 просмотра

"Депутаты не понимают последствий": Южанина о законопроекте Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
27 февраля, 09:18 • 152708 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
27 февраля, 07:59 • 120823 просмотра

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины

Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"
26 февраля, 17:49 • 136116 просмотра

Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"

Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль
26 февраля, 17:44 • 134086 просмотра

Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль

Эксклюзив
Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре
26 февраля, 16:41 • 127770 просмотра

Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Новые санкции США против танкерного флота рф: сколько потеряет российская экономика

Новые санкции США против танкерного флота рф: сколько потеряет российская экономика

27 февраля, 13:53 • 22545 просмотра
Зеленский встретился с премьером Ирландии - СМИ

Зеленский встретился с премьером Ирландии - СМИ

27 февраля, 13:54 • 29693 просмотра
В Стамбуле завершились 6,5-часовые переговоры между США и рф

В Стамбуле завершились 6,5-часовые переговоры между США и рф

27 февраля, 13:57 • 27397 просмотра
Папа Римский опроверг слухи о своем критическом состоянии и отставке

Папа Римский опроверг слухи о своем критическом состоянии и отставке

27 февраля, 15:36 • 34643 просмотра
Трамп объявил о введении пошлин на Канаду, Мексику и дополнительные сборы на Китай

Трамп объявил о введении пошлин на Канаду, Мексику и дополнительные сборы на Китай

27 февраля, 17:08 • 27972 просмотра
публикации
Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты

Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты

27 февраля, 13:15 • 119760 просмотра
Компания, претендующая на управление ТРЦ "Гулливер", имеет налоговые долги на миллионы гривен

Компания, претендующая на управление ТРЦ "Гулливер", имеет налоговые долги на миллионы гривен

27 февраля, 11:50 • 122787 просмотра
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Эксклюзив

27 февраля, 09:18 • 152708 просмотра
МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
Эксклюзив

26 февраля, 11:28 • 195111 просмотра
Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

26 февраля, 10:54 • 195403 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Балтийском море из рыболовной сети спасли редкого горбатого кита

В Балтийском море из рыболовной сети спасли редкого горбатого кита

26 февраля, 17:09 • 124600 просмотра
Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

26 февраля, 15:18 • 126793 просмотра
Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

26 февраля, 08:37 • 156287 просмотра
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

25 февраля, 12:49 • 144105 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

25 февраля, 10:08 • 127508 просмотра
Актуальное
Соглашение по полезным ископаемым готово - министр финансов США Бессент

Соглашение по полезным ископаемым готово - министр финансов США Бессент

Киев  •  УНН

 • 736 просмотра

Read in English

Министр финансов США подтвердил завершение разработки рамочного соглашения по полезным ископаемым между странами. Подписание документа состоится 28 февраля во время встречи Зеленского и Трампа.

Министр финансов США Бессент заявил, что соглашение по полезным ископаемым готово. Об этом сообщает Fox Bussines, передает УНН.

Детали

Завершена разработка рамочного соглашения, которое касается полезных ископаемых. Официальное подписание этого документа состоится 28 февраля во время встречи лидеров обеих стран - президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Она завершена, она на бумаге, и украинское правительство ее одобрило. Завтра ожидается подписание глав государств. Это соглашение по полезным ископаемым, нефти, газу и инфраструктурным активам. Это действительно взаимовыгодное соглашение, потому что оно сближает украинский народ и американское бизнес-сообщество

- отметил Скотт Бессент.

По Бессенту, она не только будет способствовать развитию двусторонних отношений, но и положит начало использованию современных американских практик для обеспечения прозрачности и борьбы с коррупцией в области природных ресурсов.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что завтра встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским для подписания соглашения о полезных ископаемых. По мнению Трампа, данное соглашение сработает, как страховка от будущего нападения террористической страны.

Трамп: соглашение между США и Украиной по добыче полезных ископаемых сработает и станет страховкой от будущего нападения рф27.02.25, 21:16 • 13452 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

политикаНовости Мира
ministerstvo-finansov-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство финансов Соединенных Штатов Америки
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы