Побиття на ґрунті сімейного конфлікту: киянка звернулась до поліції, відкрито провадження

Ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень визначає експертиза, поліція опитує учасників й свідків інциденту. Передає УНН із посиланням на Поліцію Києва.

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Столичні правоохоронці відкрили провадження за фактом побиття жительки Києва. Інцидент має відношення до тривалого сімейного конфлікту - ідеться у дописі пресслужби полції.

За даними звіту правоохоронців, 33-річна місцева мешканка звернулась із заявою про те, що її побив 40-річний чоловік. Для документування події на місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група:

опитано учасників й свідків інциденту;

потерпілу направлено для проходження судово-медичної експертизи - за цими даними буде визначено ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджен ;

також, для встановлення всіх обставин події правоохоронці проводять необхідні слідчі дії.

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