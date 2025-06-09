Побиття на ґрунті сімейного конфлікту: киянка звернулась до поліції, відкрито провадження

$41.400.07
47.270.10
ukenru
Розпалює ще більше багаття: політолог про дії Трампа щодо придушення протестів у США
Ексклюзив
13:46 • 1120 перегляди

Розпалює ще більше багаття: політолог про дії Трампа щодо придушення протестів у США

Ексклюзив
13:35 • 3406 перегляди

Алкоголь, порушення, зневага до суду: історія кермування скандального нардепа Сергія Кузьміних

Ексклюзив
13:15 • 6488 перегляди

Заборона маркетингу не зупинила зростання цін, потрібне регулювання виробників - нардеп

Ексклюзив
12:50 • 19853 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога

11:52 • 19343 перегляди

Українці повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про початок обміну у декілька етапів найближчими днями

Ексклюзив
11:44 • 25586 перегляди

Тактика затягування? САП має звернути увагу суду на зловживання захисту Кузьміних

9 червня, 08:00 • 78690 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 07:12 • 73839 перегляди

Тиждень нової емоційної епохи: астрологічний прогноз на 9-15 червня

9 червня, 06:55 • 45577 перегляди

Генштаб підтвердив ураження літаків на аеродромі "Саваслейка" у рф: імовірно, МіГ-31 та Су-30/34

9 червня, 06:30 • 46054 перегляди

Генштаб підтвердив ураження об'єкта російського ВПК у чебоксарах, де виготовляли антени для "шахедів"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
6.4м/с
41%
751мм
Популярнi новини

У Рівному повідомили про вибухи на тлі ракетної небезпеки

9 червня, 06:13 • 69217 перегляди

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

9 червня, 08:01 • 42230 перегляди

ЄС може проголосувати нові санкції проти рф 20 червня за умови координації зі США - Politico

08:28 • 47428 перегляди

Спецоперація "Павутина": НАТО вчиться, як "креативність" України змінює ситуацію на полі бою - AFP

09:23 • 66703 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

09:47 • 58735 перегляди
Публікації

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

12:50 • 19853 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

09:47 • 59003 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 08:00 • 78692 перегляди

Як захистити волосся влітку: поради трихолога
Ексклюзив

9 червня, 05:45 • 104994 перегляди

Сьогодні відбудеться церемонія вручення премії "Тоні": хто може отримати нагороду

8 червня, 08:18 • 92748 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ґітанас Науседа

Фрідріх Мерц

Гетманцев Данило Олександрович

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати Америки

Польща

Естонія

Латвія

Реклама
УНН Lite

Том Фелтон відмахнувся від критики поглядів Роулінг: реакція фанатів неоднозначна

09:31 • 25380 перегляди

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

9 червня, 08:01 • 42446 перегляди

Тиждень нової емоційної епохи: астрологічний прогноз на 9-15 червня

9 червня, 07:12 • 73841 перегляди

Серіал "Етуаль" від Prime Video закривають після одного сезону

7 червня, 11:27 • 108110 перегляди

Меган Маркл і принц Гаррі насолодилися подорожжю в Діснейленд з дітьми

7 червня, 10:33 • 130465 перегляди
Актуальне

Твіттер

Безпілотний літальний апарат

Ту-95

MIM-104 Patriot

Мі-24

Побиття на ґрунті сімейного конфлікту: киянка звернулась до поліції, відкрито провадження

Київ • УНН

 • 1368 перегляди

У Києві відкрито провадження за фактом побиття 33-річної жінки. Поліція проводить опитування та експертизу для встановлення обставин сімейного конфлікту з 40-річним чоловіком.

Побиття на ґрунті сімейного конфлікту: киянка звернулась до поліції, відкрито провадження

Ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень визначає експертиза, поліція опитує учасників й свідків інциденту. Передає УНН із посиланням на Поліцію Києва.

Деталі

Столичні правоохоронці відкрили провадження за фактом побиття жительки Києва. Інцидент має відношення до тривалого сімейного конфлікту

- ідеться у дописі пресслужби полції.

За даними звіту правоохоронців, 33-річна місцева мешканка звернулась із заявою про те, що її побив 40-річний чоловік. Для документування події на місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група:

  • опитано учасників й свідків інциденту;
    • потерпілу направлено для проходження судово-медичної експертизи - за цими даними буде визначено ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджен ;
      • також, для встановлення всіх обставин події правоохоронці проводять необхідні слідчі дії.

        Нагадаємо

        УНН передавав: правоохоронці Київщини з’ясовують обставини побиття чоловіка неповнолітнім.

        У Києві чоловік накинувся на інспекторку з паркування після її зауваження: 54-річний водій погрожував зламати носа інспекторці, яка зробила йому зауваження за неправильне паркування.

        У Києві 20-річний хлопець жорстоко побив 16-річну колишню, поліція відкрила провадження26.04.25, 18:16 • 8582 перегляди

        Ігор Тележніков

        Ігор Тележніков

        КиївКримінал та НП
        Національна поліція України
        Kyiv
        Tesla
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        S&P 500
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Brent Oil
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gold
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gas TTF
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9