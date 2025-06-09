Побиття на ґрунті сімейного конфлікту: киянка звернулась до поліції, відкрито провадження
Київ • УНН
У Києві відкрито провадження за фактом побиття 33-річної жінки. Поліція проводить опитування та експертизу для встановлення обставин сімейного конфлікту з 40-річним чоловіком.
Ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень визначає експертиза, поліція опитує учасників й свідків інциденту. Передає УНН із посиланням на Поліцію Києва.
Деталі
Столичні правоохоронці відкрили провадження за фактом побиття жительки Києва. Інцидент має відношення до тривалого сімейного конфлікту
За даними звіту правоохоронців, 33-річна місцева мешканка звернулась із заявою про те, що її побив 40-річний чоловік. Для документування події на місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група:
- опитано учасників й свідків інциденту;
- потерпілу направлено для проходження судово-медичної експертизи - за цими даними буде визначено ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджен ;
- також, для встановлення всіх обставин події правоохоронці проводять необхідні слідчі дії.
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