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Избиение на почве семейного конфликта: киевлянка обратилась в полицию, открыто производство

Киев • УНН

 • 1084 просмотра

В Киеве открыто производство по факту избиения 33-летней женщины. Полиция проводит опрос и экспертизу для установления обстоятельств семейного конфликта с 40-летним мужчиной.

Избиение на почве семейного конфликта: киевлянка обратилась в полицию, открыто производство

Степень тяжести полученных телесных повреждений определяет экспертиза, полиция опрашивает участников и свидетелей инцидента. Передает УНН со ссылкой на Полицию Киева.

Детали

Столичные правоохранители открыли производство по факту избиения жительницы Киева. Инцидент имеет отношение к продолжительному семейному конфликту

- говорится в заметке пресс-службы полции.

По данным отчета правоохранителей, 33-летняя местная жительница обратилась с заявлением о том, что ее избил 40-летний мужчина. Для документирования происшествия на место инцидента выехала следственно-оперативная группа:

  • опрошены участники и свидетели инцидента;
    • потерпевшая направлена для прохождения судебно-медицинской экспертизы - по этим данным будет определена степень тяжести полученных телесных повреждений;
      • также, для установления всех обстоятельств происшествия правоохранители проводят необходимые следственные действия.

        Напомним

        УНН передавал: правоохранители Киевщины выясняют обстоятельства избиения мужчины несовершеннолетним.

        В Киеве мужчина набросился на инспекторшу по парковке после ее замечания: 54-летний водитель угрожал сломать нос инспекторше, сделавшей ему замечание за неправильную парковку.

        В Киеве 20-летний парень жестоко избил 16-летнюю бывшую, полиция открыла производство26.04.25, 18:16 • 8582 просмотра

        Игорь Тележников

        Игорь Тележников

        КиевКриминал и ЧП
        Национальная полиция Украины
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