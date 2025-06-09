Избиение на почве семейного конфликта: киевлянка обратилась в полицию, открыто производство

Степень тяжести полученных телесных повреждений определяет экспертиза, полиция опрашивает участников и свидетелей инцидента. Передает УНН со ссылкой на Полицию Киева.

Детали

Столичные правоохранители открыли производство по факту избиения жительницы Киева. Инцидент имеет отношение к продолжительному семейному конфликту - говорится в заметке пресс-службы полции.

По данным отчета правоохранителей, 33-летняя местная жительница обратилась с заявлением о том, что ее избил 40-летний мужчина. Для документирования происшествия на место инцидента выехала следственно-оперативная группа:

опрошены участники и свидетели инцидента;

потерпевшая направлена для прохождения судебно-медицинской экспертизы - по этим данным будет определена степень тяжести полученных телесных повреждений;

также, для установления всех обстоятельств происшествия правоохранители проводят необходимые следственные действия.

Напомним

УНН передавал: правоохранители Киевщины выясняют обстоятельства избиения мужчины несовершеннолетним.

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