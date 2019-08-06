Поблизу Львова перевізники перекрили міжнародну трасу
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 6 серпня. УНН. Сьогодні о 9:30 вантажні перевізники на трасі Київ – Чоп перекрили трасу у селі Запитів Львівської області, передає кореспондент УНН.
Так, близько 70-ти перевізників скаржаться на проблему з видачею дозволів до виїзду вантажівками за кордон. Усі пікетувальники ходять по пішохідному переходу.
Нагадаємо, раніше на Львівщині, у селі Когути, дві сотні людей перекрили міжнародну трасу Львів - Краківець. Працівники вимагали виплатити борги по зарплаті.