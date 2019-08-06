Поблизу Львова перевізники перекрили міжнародну трасу

Так, близько 70-ти перевізників скаржаться на проблему з видачею дозволів до виїзду вантажівками за кордон. Усі пікетувальники ходять по пішохідному переходу.

Нагадаємо, раніше на Львівщині, у селі Когути, дві сотні людей перекрили міжнародну трасу Львів - Краківець. Працівники вимагали виплатити борги по зарплаті.