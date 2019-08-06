Вблизи Львова перевозчики перекрыли международную трассу
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 6 августа. УНН. Сегодня в 9:30 грузовые перевозчики на трассе Киев - Чоп перекрыли трассу в селе Запытов Львовской области, передает корреспондент УНН.
Так, около 70-ти перевозчиков жалуются на проблему с выдачей разрешений на выезд грузовиками за границу. Все пикетчики ходят по пешеходному переходу.
Напомним, ранее во Львовской области, в селе Когуты, две сотни людей перекрыли международную трассу Львов - Краковец. Работники требовали выплатить долги по зарплате.