По всій Україні повітряна тривога через зліт російського МіГ-31К

Повітряну тривогу оголошено по всій Україна на тлі злету ворожого МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", пише УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

По всій Україні - повітряна тривога.

Над Україною збили 46 з 83 ворожих дронів , 31 - не досяг цілей