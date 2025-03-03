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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 36829 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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По всій Україні повітряна тривога через зліт російського МіГ-31К

Київ • УНН

 • 33448 перегляди

В Україні оголошено повітряну тривогу через зліт ворожого винищувача МіГ-31К. Літак є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", що створює ракетну небезпеку на всій території країни.

По всій Україні повітряна тривога через зліт російського МіГ-31К

Повітряну тривогу оголошено по всій Україна на тлі злету ворожого МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", пише УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Деталі

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

По всій Україні - повітряна тривога.

Над Україною збили 46 з 83 ворожих дронів , 31 - не досяг цілей03.03.25, 08:36 • 26535 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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