По всій Україні повітряна тривога через зліт російського МіГ-31К
Київ • УНН
В Україні оголошено повітряну тривогу через зліт ворожого винищувача МіГ-31К. Літак є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", що створює ракетну небезпеку на всій території країни.
Повітряну тривогу оголошено по всій Україна на тлі злету ворожого МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", пише УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.
По всій Україні - повітряна тривога.
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