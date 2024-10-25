План перемоги: Кіпер розповів, як буде втілювати ідею Зеленського на місцевому рівні

Сьогодні, 25 жовтня, депутати Одеської міської ради колективно та одноголосно підтримали План перемоги, ініційований Президентом Володимиром Зеленським. Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер розповів, як планує втілювати наміри президента на місцевому рівні, передає УНН.

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Він нагадав, що останні півтора року Одеса стала епіцентром зустрічей міжнародних делегацій.

"Ми стали хабом, куди їздить міжнародна спільнота. З міжнародними партнерами ми постійно спілкуємося про обстріли нашої припортової інфраструктури, про намагання рф вибити нас з логістичного хабу, щоб економічно підкосити нас. Маючи чіткий План і кроки, надані нашим президентом, ми будемо їх доносити до наших партнерів, міст побратимів. Не може однин президент за всіх бігати і говорити. Ми, як його представники у владі, будемо доносити до партнерів наші проблеми. Ми повинні показувати, що ця війна не на картинці, вона реальна і і дуже страшна", - сказав він.

Також Кіпер прокоментував наміри президента ліквідувати МСЕК.

"До фотографій з Хмельницька, які обійшли увесь світ, у нас вже була запланована зміна керівництва і намір відпрацювати всі 17 комісій, які сьогодні в Одесі працюють. Над цим зараз працює не лише Одеська область, а вся країна. Якщо такі випадки мали місце – вони мають бути усунені. Тому я повністю цю ініціативу підтримую", - сказав він.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 16 жовтня представив народним депутатам План перемоги – список потреб і кроків, які потрібні для посилення позицій держави.

План Перемоги складається з п’яти пунктів – геополітичного, двох військових, економічного та безпекового – і трьох таємних додатків:

• Запрошення України в НАТО.

• Оборона. У ньому йдеться про незворотне зміцнення української оборони проти агресора.

• Стримування. Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку росії.

• Стратегічний економічний потенціал. Україна пропонує стратегічним партнерам укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних у країні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу.

• Безпековий. Він розрахований на післявоєнний час та передбачає у разі згоди партнерів заміщення окремих військових контингентів збройних сил США, дислокованих у Європі, українськими підрозділами, які здобули реальний досвід сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО.