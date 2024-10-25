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План победы: Кипер рассказал, как будет воплощать идею Зеленского на местном уровне

План победы: Кипер рассказал, как будет воплощать идею Зеленского на местном уровне

Киев  •  УНН

14:59 • 1877 просмотра

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Депутаты Одесского городского совета единогласно поддержали План победы Зеленского. Глава ОГА Олег Кипер рассказал о воплощении плана и ликвидации МСЭК.

Сегодня, 25 октября, депутаты Одесского городского совета коллективно и единогласно поддержали План победы, инициированный Президентом Владимиром Зеленским. Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер рассказал, как планирует воплощать намерения президента на местном уровне, передает УНН.

Детали

Он напомнил, что последние полтора года Одесса стала эпицентром встреч международных делегаций.

"Мы стали хабом, куда ездит международное сообщество. С международными партнерами мы постоянно общаемся об обстрелах нашей припортовой инфраструктуры, о попытках рф выбить нас из логистического хаба, чтобы экономически подкосить нас. Имея четкий План и шаги, предоставленные нашим президентом, мы будем их доносить до наших партнеров, городов побратимов. Не может один президент за всех бегать и говорить. Мы, как его представители во власти, будем доносить до партнеров наши проблемы. Мы должны показывать, что эта война не на картинке, она реальная и и очень страшная", - сказал он.

Также Кипер прокомментировал намерения президента ликвидировать МСЭК.

"До фотографий из Хмельницкого, которые обошли весь мир, у нас уже была запланирована смена руководства и намерение отработать все 17 комиссий, которые сегодня в Одессе работают. Над этим сейчас работает не только Одесская область, а вся страна. Если такие случаи имели место - они должны быть устранены. Поэтому я полностью эту инициативу поддерживаю", - сказал он.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 16 октября представил народным депутатам План победы - список потребностей и шагов, которые нужны для усиления позиций государства.

План Победы состоит из пяти пунктов - геополитического, двух военных, экономического и безопасности - и трех тайных приложений:

- Приглашение Украины в НАТО.

- Оборона. В нем говорится о необратимом укреплении украинской обороны против агрессора.

- Сдерживание. Украина предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты страны от любой военной угрозы со стороны россии.

- Стратегический экономический потенциал. Украина предлагает стратегическим партнерам заключить специальное соглашение о совместной защите имеющихся в стране критических ресурсов, совместного инвестирования и использования соответствующего экономического потенциала.

- Безопасность. Он рассчитан на послевоенное время и предусматривает в случае согласия партнеров замещение отдельных военных контингентов вооруженных сил США, дислоцированных в Европе, украинскими подразделениями, которые получили реальный опыт современной войны, применения западного оружия и взаимодействия с военными НАТО.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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