Північнокорейські солдати не знали, що братимуть участь у війні проти України - посол Південної Кореї
Київ • УНН
Посол Південної Кореї в ООН повідомив, що військові КНДР вважали, що їдуть на навчання, а не на війну в Україну. В Курській області РФ перебуває 12 тисяч північнокорейських військових.
Північнокорейські солдати, відправлені до України для підтримки російської агресії, не знали, що братимуть участь в російсько-українській війні, а вважали , що беруть участь у навчаннях з імітації бойових дій. Про це повідомив посол Південної Кореї в ООН Хван Джун-кук.
Про це повідомляє УНН з посилання на пресслужбу ООН.
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Двоє північнокорейських солдатів вказали, що вони не знали про те, що їх відправляють на війну проти України, натомість заявили, що вони просто беруть участь у бойових навчаннях
Також він додав, що росія і Північна Корея і надалі відмовляються визнати відправку північнокорейських солдатів і брехливо стверджують, що військове співробітництво між москвою і Пхеньяном повністю відповідає зобов'язанням за міжнародним правом.
Нагадаємо
Заступниця постпреда США в ООН повідомила про присутність 12 тисяч північнокорейських військових у Курській області рф. КНДР отримує від росії військові технології та досвід, що посилює її бойовий потенціал.