Північнокорейські солдати не знали, що братимуть участь у війні проти України - посол Південної Кореї

Північнокорейські солдати, відправлені до України для підтримки російської агресії, не знали, що братимуть участь в російсько-українській війні, а вважали , що беруть участь у навчаннях з імітації бойових дій. Про це повідомив посол Південної Кореї в ООН Хван Джун-кук.

Про це повідомляє УНН з посилання на пресслужбу ООН.

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Двоє північнокорейських солдатів вказали, що вони не знали про те, що їх відправляють на війну проти України, натомість заявили, що вони просто беруть участь у бойових навчаннях