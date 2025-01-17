Северокорейские солдаты не знали, что будут участвовать в войне против Украины - посол Южной Кореи
Киев • УНН
Посол Южной Кореи в ООН сообщил, что военные КНДР считали, что едут на учения, а не на войну в Украину. В Курской области РФ находится 12 тысяч северокорейских военных.
Северокорейские солдаты, отправленные в Украину для поддержки российской агрессии, не знали, что будут участвовать в российско-украинской войне, а считали, что участвуют в учениях по имитации боевых действий. Об этом сообщил посол Южной Кореи в ООН Хван Джун-кук.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООН.
Детали
Двое северокорейских солдат указали, что они не знали о том, что их отправляют на войну против Украины, зато заявили, что они просто участвуют в боевых учениях
Также он добавил, что россия и Северная Корея и в дальнейшем отказываются признать отправку северокорейских солдат и лживо утверждают, что военное сотрудничество между москвой и Пхеньяном полностью соответствует обязательствам по международному праву.
Напомним
Заместитель постпреда США в ООН сообщила о присутствии 12 тысяч северокорейских военных в Курской области РФ. КНДР получает от россии военные технологии и опыт, что усиливает ее боевой потенциал.