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Северокорейские солдаты не знали, что будут участвовать в войне против Украины - посол Южной Кореи

Северокорейские солдаты не знали, что будут участвовать в войне против Украины - посол Южной Кореи

Киев  •  УНН

 • 1103 просмотра

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Посол Южной Кореи в ООН сообщил, что военные КНДР считали, что едут на учения, а не на войну в Украину. В Курской области РФ находится 12 тысяч северокорейских военных.

Северокорейские солдаты, отправленные в Украину для поддержки российской агрессии, не знали, что будут участвовать в российско-украинской войне, а считали, что участвуют в учениях по имитации боевых действий. Об этом сообщил посол Южной Кореи в ООН Хван Джун-кук.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООН.

Детали

Двое северокорейских солдат указали, что они не знали о том, что их отправляют на войну против Украины, зато заявили, что они просто участвуют в боевых учениях

- сказал посол.

Также он добавил, что россия и Северная Корея и в дальнейшем отказываются признать отправку северокорейских солдат и лживо утверждают, что военное сотрудничество между москвой и Пхеньяном полностью соответствует обязательствам по международному праву.

Напомним 

Заместитель постпреда США в ООН сообщила о присутствии 12 тысяч северокорейских военных в Курской области РФ. КНДР получает от россии военные технологии и опыт, что усиливает ее боевой потенциал. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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