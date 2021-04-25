Після заяви Земана у Росії зажадали від Чехії "як мінімум" вибачень

ukru
Ексклюзив
10:51 • 45626 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 79296 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 127294 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 168879 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 249133 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 184200 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 177434 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188429 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155172 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160282 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 108411 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 107441 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 121320 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 95955 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 111064 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 249123 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 198982 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 294139 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 289291 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 415827 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 7369 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 91865 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 97370 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 92734 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 111151 перегляди
Актуальне
Після заяви Земана у Росії зажадали від Чехії "як мінімум" вибачень

Після заяви Земана у Росії зажадали від Чехії "як мінімум" вибачень

Київ • УНН

 • 18084 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Чехія повинна як мінімум принести вибачення Росії за вжиті заходи щодо погіршення відносин, тепер на відновлення діалогу з Москвою можуть піти роки. Таку думку висловив глава комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, коментуючи заяви президента Чехії Мілоша Земана, передає УНН із посиланням на ТАСС.

Цитата

"Чехії після всього цього як мінімум варто принести вибачення, якщо, звичайно, в Празі збереглися залишки самостійності в прийнятті рішень", - сказав Слуцький журналістам.

Деталі

За його словами, "російсько-чеські відносини знижені на кілька порядків в рівні, припинені переговори щодо постачання вакцини "Супутник V", для відновлення діалогу можуть знадобитися роки".

"Заява президента Чехії Мілоша Земана ще раз доводить, що Прага не мала реальних підстав і доказів для пред'явлення звинувачень Росії, а тим більше видворення дипломатів РФ. Всі ці дії, очевидно, служили інформаційною завісою для відволікання уваги світової спільноти від спроби держперевороту в Білорусі", - додав Слуцький.

За його словами, "комусь знову знадобилася маленька "переможна" дипломатична війна, щоб приховати справжнє обличчя США і всього колективного заходу".

"Однак у програші тут швидше виявилася чеська сторона, якій було дано жорстку і миттєву відповідь з боку Росії", - резюмував глава комітету.

Раніше

Сьогодні президент Чехії Мілош Земан виступив з заявою, в якій прокоментував можливу участь російських агентів у вибуху складу в Врбетіце і висилку російських і чеських дипломатів.

Пізніше чеські політики прокоментували виступ президента Чехії Мілоша Земана, який був присвячений справі про вибух військового складу в Врбетіце, як передбачається, російськими агентами. За словами низки опозиціонерів, своєю заявою Земан відкрив двері російській дезінформаційній кампанії і підіграв противнику. За їх словами, він поставив під сумнів уже відомі дані і роботу чеських спецслужб, а також збрехав на користь російської сторони.

Контекст

У суботу, 17 квітня, прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага підозрює співробітників російського ГРУ (зараз Головне управління Генерального штабу Збройних сил Росії) в причетності до вибухів на складах боєприпасів в 2014 році в Врбетіце, в результаті яких загинули двоє людей. У зв’язку з цим Чехія вислала 18 російських дипломатів, яких влада країни запідозрили в роботі на спецслужби.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Чехії звинуватили в тероризмі осіб, яких затримали через участь у боях проти України на Донбасі

У Москві звинувачення відкинули і назвали їх абсурдними. Москва оголосила персонами нон-грата і вислала з країни 20 чеських дипломатів.

У Чехії визнали відповідь Росії надмірною і заявили, що скоротять склад російського посольства в Празі до чисельності складу чеського диппредставництва в Москві. Глава чеського МЗС Якуб Кулганек заявив, Чехію повинні будуть покинути ще 63 співробітника російського посольства. Їм дали термін до кінця травня. МЗС Росії у відповідь зажадав скоротити чисельний склад посольства Чехії в Москві.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами