Після заяви Земана у Росії зажадали від Чехії "як мінімум" вибачень

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"Чехії після всього цього як мінімум варто принести вибачення, якщо, звичайно, в Празі збереглися залишки самостійності в прийнятті рішень", - сказав Слуцький журналістам.

Деталі

За його словами, "російсько-чеські відносини знижені на кілька порядків в рівні, припинені переговори щодо постачання вакцини "Супутник V", для відновлення діалогу можуть знадобитися роки".

"Заява президента Чехії Мілоша Земана ще раз доводить, що Прага не мала реальних підстав і доказів для пред'явлення звинувачень Росії, а тим більше видворення дипломатів РФ. Всі ці дії, очевидно, служили інформаційною завісою для відволікання уваги світової спільноти від спроби держперевороту в Білорусі", - додав Слуцький.

За його словами, "комусь знову знадобилася маленька "переможна" дипломатична війна, щоб приховати справжнє обличчя США і всього колективного заходу".

"Однак у програші тут швидше виявилася чеська сторона, якій було дано жорстку і миттєву відповідь з боку Росії", - резюмував глава комітету.

Раніше

Сьогодні президент Чехії Мілош Земан виступив з заявою, в якій прокоментував можливу участь російських агентів у вибуху складу в Врбетіце і висилку російських і чеських дипломатів.

Пізніше чеські політики прокоментували виступ президента Чехії Мілоша Земана, який був присвячений справі про вибух військового складу в Врбетіце, як передбачається, російськими агентами. За словами низки опозиціонерів, своєю заявою Земан відкрив двері російській дезінформаційній кампанії і підіграв противнику. За їх словами, він поставив під сумнів уже відомі дані і роботу чеських спецслужб, а також збрехав на користь російської сторони.

Контекст

У суботу, 17 квітня, прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага підозрює співробітників російського ГРУ (зараз Головне управління Генерального штабу Збройних сил Росії) в причетності до вибухів на складах боєприпасів в 2014 році в Врбетіце, в результаті яких загинули двоє людей. У зв’язку з цим Чехія вислала 18 російських дипломатів, яких влада країни запідозрили в роботі на спецслужби.

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У Москві звинувачення відкинули і назвали їх абсурдними. Москва оголосила персонами нон-грата і вислала з країни 20 чеських дипломатів.

У Чехії визнали відповідь Росії надмірною і заявили, що скоротять склад російського посольства в Празі до чисельності складу чеського диппредставництва в Москві. Глава чеського МЗС Якуб Кулганек заявив, Чехію повинні будуть покинути ще 63 співробітника російського посольства. Їм дали термін до кінця травня. МЗС Росії у відповідь зажадав скоротити чисельний склад посольства Чехії в Москві.