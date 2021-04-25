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После заявления Земана в России потребовали от Чехии "как минимум" извинений

После заявления Земана в России потребовали от Чехии "как минимум" извинений

Киев  •  УНН

 • 18078 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Чехия должна как минимум принести извинения России за принятые меры по ухудшению отношений, теперь на возобновление диалога с Москвой могут уйти годы. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявления президента Чехии Милоша Земана, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Цитата

"Чехии после всего этого как минимум следует принести извинения, если, конечно, в Праге сохранились остатки самостоятельности в принятии решений", - сказал Слуцкий журналистам.

Детали

По его словам, "российско-чешские отношения снижены на несколько порядков в уровне, приостановлены переговоры по поставкам вакцины "Спутник V", для возобновления диалога могут понадобиться годы".

"Заявление президента Чехии Милоша Земана еще раз доказывает, что Прага не имела реальных оснований и доказательств для предъявления обвинений России, а тем более выдворения дипломатов РФ. Все эти действия, очевидно, служили информационной завесой для отвлечения внимания мирового сообщества от попытки госпереворота в Беларуси", - добавил Слуцкий.

По его словам, "кому-то снова понадобилась маленькая "победоносная" дипломатическая война, чтобы скрыть истинное лицо США и всего коллективного запада".

"Однако в проигрыше здесь скорее оказалась чешская сторона, которой был дан жесткий и мгновенный ответ со стороны России", - резюмировал глава комитета.

Ранее

Сегодня президент Чехии Милош Земан выступил с заявлением, в котором прокомментировал возможное участие российских агентов во взрыве склада в Врбетице и высылку российских и чешских дипломатов.

Позже чешские политики прокомментировали выступление президента Чехии Милоша Земана, который был посвящен делу о взрыве военного склада в Врбетице, как предполагается, российскими агентами. По словам ряда оппозиционеров, своим заявлением Земан открыл дверь российской дезинформационной кампании и подыграл противнику. По их словам, он поставил под сомнение уже известные данные и работу чешских спецслужб, а также солгал в пользу российской стороны.

Контекст

В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает сотрудников российского ГРУ (сейчас Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России) в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году в Врбетице, в результате которых погибли двое человек. В связи с этим Чехия выслала 18 российских дипломатов, которых власти страны заподозрили в работе на спецслужбы.

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В Москве обвинения отвергли и назвали их абсурдными. Москва объявила персонами нон-грата и выслали из страны 20 чешских дипломатов.

В Чехии признали ответ России чрезмерной и заявили, что сократят состав российского посольства в Праге численности состава чешского диппредставительства в Москве. Глава чешского МИД Якуб Кулганек заявил, Чехию должны будут покинуть еще 63 сотрудника российского посольства. Им дали срок до конца мая. МИД России в ответ потребовал сократить численный состав посольства Чехии в Москве.

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