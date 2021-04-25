После заявления Земана в России потребовали от Чехии "как минимум" извинений

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"Чехии после всего этого как минимум следует принести извинения, если, конечно, в Праге сохранились остатки самостоятельности в принятии решений", - сказал Слуцкий журналистам.

Детали

По его словам, "российско-чешские отношения снижены на несколько порядков в уровне, приостановлены переговоры по поставкам вакцины "Спутник V", для возобновления диалога могут понадобиться годы".

"Заявление президента Чехии Милоша Земана еще раз доказывает, что Прага не имела реальных оснований и доказательств для предъявления обвинений России, а тем более выдворения дипломатов РФ. Все эти действия, очевидно, служили информационной завесой для отвлечения внимания мирового сообщества от попытки госпереворота в Беларуси", - добавил Слуцкий.

По его словам, "кому-то снова понадобилась маленькая "победоносная" дипломатическая война, чтобы скрыть истинное лицо США и всего коллективного запада".

"Однако в проигрыше здесь скорее оказалась чешская сторона, которой был дан жесткий и мгновенный ответ со стороны России", - резюмировал глава комитета.

Ранее

Сегодня президент Чехии Милош Земан выступил с заявлением, в котором прокомментировал возможное участие российских агентов во взрыве склада в Врбетице и высылку российских и чешских дипломатов.

Позже чешские политики прокомментировали выступление президента Чехии Милоша Земана, который был посвящен делу о взрыве военного склада в Врбетице, как предполагается, российскими агентами. По словам ряда оппозиционеров, своим заявлением Земан открыл дверь российской дезинформационной кампании и подыграл противнику. По их словам, он поставил под сомнение уже известные данные и работу чешских спецслужб, а также солгал в пользу российской стороны.

Контекст

В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает сотрудников российского ГРУ (сейчас Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России) в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году в Врбетице, в результате которых погибли двое человек. В связи с этим Чехия выслала 18 российских дипломатов, которых власти страны заподозрили в работе на спецслужбы.

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В Москве обвинения отвергли и назвали их абсурдными. Москва объявила персонами нон-грата и выслали из страны 20 чешских дипломатов.

В Чехии признали ответ России чрезмерной и заявили, что сократят состав российского посольства в Праге численности состава чешского диппредставительства в Москве. Глава чешского МИД Якуб Кулганек заявил, Чехию должны будут покинуть еще 63 сотрудника российского посольства. Им дали срок до конца мая. МИД России в ответ потребовал сократить численный состав посольства Чехии в Москве.