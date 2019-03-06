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22 березня, 17:51 • 84429 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 126108 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 106061 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 105822 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 94414 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 102521 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 151978 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168199 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154957 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 249147 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

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Після проросійського маневру компанії Google нагадали, чий Крим

Після проросійського маневру компанії Google нагадали, чий Крим

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Після того, як компанія Google начебто виправила відображення окупованого Криму на своїх картах, позначивши його "приналежність" до Російської Федерації, консул України у Турецькій Республіці Олена Ващенко нагадала, що Крим – це Україна. Про це дипломат написала на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.

"Любий Google та Googlemaps, Крим – це Україна", - написала Ващенко.

Раніше УНН повідомляв, що Google через проблеми з російським законодавством відображає для росіян Крим як частину РФ

Нагадаємо, у МЗС України пояснили, чому на картах Google Крим "російський"

Українські Національні Новини

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