Після проросійського маневру компанії Google нагадали, чий Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Після того, як компанія Google начебто виправила відображення окупованого Криму на своїх картах, позначивши його "приналежність" до Російської Федерації, консул України у Турецькій Республіці Олена Ващенко нагадала, що Крим – це Україна. Про це дипломат написала на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
"Любий Google та Googlemaps, Крим – це Україна", - написала Ващенко.
Раніше УНН повідомляв, що Google через проблеми з російським законодавством відображає для росіян Крим як частину РФ.
Нагадаємо, у МЗС України пояснили, чому на картах Google Крим "російський"