Після "перекроювання" районів України експерти припускають ріст цін на нерухомість на "вторинці"

Після "перекроювання" районів України експерти припускають ріст цін на нерухомість на "вторинці"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Після зменшення кількості районів по Україні з 490 до 136 експерти прогнозують, що на вторинному ринку ціни на нерухомість можуть зрости, а на первинному ринку адміністративний поділ не грає пріоритетну роль у ціноутворенні. Про це УНН розповіла експерт з ринку нерухомості Вікторія Берещак.
“Через зміну районів сподіватися на те, що ціни впадуть на первинному ринку,не варто. Тому що ціноутворення складається з багатьох факторів, найперше - це вартість будівельних матеріалів, робочої сили, а далі вже додається концепція комплексу, його розташування”, - зазначила Берещак.
За словами експерта, людина як жила, до прикладу, за 5 км від метро, так і житиме.
“Інша справа - вторинний ринок. Власники житла на вторинному ринку взагалі мають своє бачення ціноутворення. Вони захочуть переглянути ціни на квартири. Ближче до Києва – більше шансів зробити собі хорошу рекламу. Можливо, зростуть ціни на вторинному ринку, проте не більше ніж на 5-10% в середньому на ліквідні квартири у відносно нових будинках (вище платоспроможного попиту не стрибнеш), а на первинному - на це вплинуть інші фактори, зокрема, інфляція і здорожчання будматеріалів”, - додала експерт.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови про ліквідацію та утворення районів. Так, на території країни створили 136 районів замість існуючих 490.